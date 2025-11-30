Aşkirakirina cinayetên sîstematîk ên Rejîma Sîyonîst ji hêla NY va

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Lêjneya Dijî Şikencê ya NY bal kişand ser kiryarên di 2 salên buhurî da u aşkira kir ku Rejîma Sîyonîst bi tundî li filistînîyên desteserbûyî daye, recifka elektrîkê, dayîna hesta xeniqandinê, şîdeta cinsî û heqaret bi kar anîye û derheq bikaranîna berfire ya qanûna têkoşerê neqanûnî ji bo desteserkirina demdirêj a bêyî mehkemekirinê ji hêla Rejîma Sîyonîst va hişyarî daye.
Li gorî amaran nêzî 400 filistînî di rewşa desteserbûyî ya bêyî tawan û hikûmî da ne û heta zarok ji wan hinekên bin danzdesalî da di odeyên takekasî da tên ragirtin. Vê lêjneyê herwiha ragihandîye ku ev kiryarana dikarin mînaka şikencê bin. Di vî halî da bi hezaran kes li Jênêvê u şarên din ên ewrûpî bi nîşana hevgirtina tev gelê Filistînê bi awayekî aştîyane hatin kolanan û rêz li Roja Cîhanî ya Hevgirtina Tev Gelê Filistînê girtin. Beşdarên mîtînga berfire ya li Jênêvê ku ji hêla Tevgera Boykotkririn, Na bo Sermayeguzarîyê û Boykotkirina Rejîma Sîyonîst va hatibû birêxistin, bi durişmên fenanî ``Filistînê Azad Bikin`` û ``Filistîn ji Çemê Nîlê heta Deryaya Sipî yê were azadkirin`` xwestin ku Filistîn bi sîstema xwerêvebirîyê were îdarekirin û pêgirî kirin ku ti aştîyek bêyî dadperwerî û nehîştina koledarîyê pêk nayê. Ev di halekî da bû ku polîsan dor li beşdarên vê mîtîngê girtibûn.
Li paytexta Fransayê jî bi hezaran kesî di Roja Cîhanî ya Hevgirtina Tev Gelê Filistînê da bi meşekê piştgirî dan filistînîyên Zîvala Xezzeyê. Li paytexta Yûnanê jî meşa hevgirtina tev gelê Filistînê di Roja Cîhanî ya Hevgirtina Tev Gelê Filistînê da hat lidarxistin.
Gellek welatîyên spanîyayî jî bi boneya Roja Cîhanî ya Hevgirtina Tev Gelê Filistînê daketin kolanan u nerazîbûna xwe himber Rejîma Sîyonîst nîşan dan. Nerazîyan pankardên bi naveroka ``jînosaydê rawestînin`` û ``qedexekirina tam a çekan bo Israyîlê``rakiribûn. 29ê Mijdarê di sala 1977ê da j ihêla NY va wek Roja Cîhanî ya Hevgirtina Tev Gelê Filistînê hat destnîşankirin u ev roja her sal li cîhanê ji bo hevgirtina tev gelê Filistînê tê bibîranîn û rêz lê tê girtin.
