Îranê 15 navendên aborî yên hesas ên Îsraîlê bi mûşekan hedef girtiye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (s.x)- ABNA- Vê ajansê bi weşandina infografîkek û nîşandanî 15 navenda hêstyar ên aborî yên wê rejîmê li ser nexşeya erdên dagir-kirî, nivîsîye: di şerê 12 rojî de gelek navendên girîng ên aborî û enerjî, weke rafîneriyên Haifa û Ashdod, ji aliyê Îranê ve hatine hedefkirin û niha berî têkçûnê, ev 15 navendên hêstyar yên aborî ne.
Bi gorê infografîkê, navendên hêstiyar ev in:
- Kêlgên gazî Karish, Tamar û Leviathan
- Rafîneriyên neftê Haifa û Ashdod
- Kêlgên neftê Majd û Heiltis
- Wezexanegêlîya karabaye Hagit
- Navendên Orwat Rabin, Ashkol, Rotenberg, Grez û Ramet Hovav
- Terminal û hûmara neftê Ashkelon û Eilat
