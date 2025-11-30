  1. Home
Îranê 15 navendên aborî yên hesas ên Îsraîlê bi mûşekan hedef girtiye

30 November 2025 - 23:58
Sipaha Pasdarên Şoreşa Îranê (SÎGA) gef xwar ku di rewşa êrîşeke dubare ya rejîma Siyonîst de, ew ê 15 navendên aborî yên hesas ên Îsraîlê bi mûşekan hedef bigire.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (s.x)- ABNA- Vê ajansê bi weşandina infografîkek û nîşandanî 15 navenda hêstyar ên aborî yên wê rejîmê li ser nexşeya erdên dagir-kirî, nivîsîye: di şerê 12 rojî de gelek navendên girîng ên aborî û enerjî, weke rafîneriyên Haifa û Ashdod, ji aliyê Îranê ve hatine hedefkirin û niha berî têkçûnê, ev 15 navendên hêstyar yên aborî ne.

Bi gorê infografîkê, navendên hêstiyar ev in:

  • Kêlgên gazî Karish, Tamar û Leviathan
  • Rafîneriyên neftê Haifa û Ashdod
  • Kêlgên neftê Majd û Heiltis
  • Wezexanegêlîya karabaye Hagit
  • Navendên Orwat Rabin, Ashkol, Rotenberg, Grez û Ramet Hovav
  • Terminal û hûmara neftê Ashkelon û Eilat
