Analîza nû: Girêdana Îslam-tirsiyê piştî 11ê Eylûlê bi şekalên siyasî yên îro li Amerîka û Ewropa

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Analîzek nûtir nîşan dide ku Îslam-tirsî û Jewd-dijayetî, ku piştî 11ê Eylûlê û “Şerê li dijî Teror” dest pê kir, îro veguheştiye nav siyaseta sereke ya Rojavayê.
Ev pêvajoy rewşa Musliman, muzîkan û penaber di çavdêrîya giştî de bi awayek girîng guherand.
Di Ewrûpayê de, siyasetmedarên rast-teze wekî Geert Wilders bi bîrxtina atmosferayê dijî Îslamê deng û hêzê xwe fireh kirine, heta ku di hin dewletan de Îslam-tirsî bi asta siyaseta fermî gihiştîye.
Di Amerîkayê de, Donald Trump piştî bûyerê qetilêk, muzîkan a Afganan tawanbar kir û ferman da ku kartên sewr a nîştecîyên 19 welatên—ku nîvê wan Muslim in—were dubare kontrol kirin, û vîza ji bo welatên sêyemîn were rawestandin.
Herwesa di nav şerikên wî de zêdebûna Jewd-dijayetî tê bibîranîn; analîzan ev rewş girêdayîyê didin şerê Xezze û îmajeya serdestbûna Israîlê di siyaseta Washingtonê de.
Rapor diyar dike ku beşek ji bazaya Trumpê di dûr bûnê wî de ye, û hin aktîvîstên rast-perest wî tawanbar dikin ku faideyên Israîlê ji faideyên nîştecîyên Amerîkî pêş keştiye.
Li ser vê heman xeta, guhartina pozîsyonên kesayiyên navdar wekî Tucker Carlson û hin injîlperestên rast, şikêtekî nû di nav rêyê rast a Amerîkayê çêkirine.
Rapor nihayî dike ku dijî extremajî û Jewd-dijayetî di nav rastê de şer û şermezarkirin girîng in, û kesayiyên ekstrem wekî Nick Fuentes û Candace Owens zêdetir di medyayê û siyaseta vê aliyê de xuya dibin. Hin endamên Partiya Komarî jî hişyarî dayine li ser firehbûna rênasîtiyên rengparêzî.
