Êrîş organîze ne? Ji heqaretê bigire heta şewitandina Qur'anê; Êrîşên dijî Îslamî li ser heft komên xwendekaran li Amerîka di du mehên dawî de

Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt (S.X) - ABNA - Raporên ku di medyaya Amerîkayê de hatine weşandin nîşan didin ku di du mehên dawî de li eyaletên cuda yên Amerîkayê êrîşên li dijî Îslamê û çewsandina li dijî komeleyên xwendekarên misilman zêde bûne. Li gor gotina “Mohammed El-Tab” xwendekarekî ku li Teksasê rûdine û haletên destdirêjiyê dişopîne, di vê heyamê de herî kêm 7 girûpên xwandekarên misliman bûne armanc ji aliyê girûpên rastgir ên xiristiyanan.
Yek ji van bûyeran li bajarê Murphy, Texas qewimî; Li cihê ku nêzî 20 xwendekarên Misilman di dema nimêja Mexribê de li ber qehwexaneyekê ji aliyê sê zilamên Xiristiyan ve heqaret û tinaz kirin. Van kesan bi îfadeyên li dijî Îslamê xwendekar tehrîk kirin, lê xwendekarê bi navê Osman Kayanî yê 17 salî ku melayê cemaetê bû bê navber nimêja xwe domand. Piştî mudaxaleyê polîsan bang li 3 kesan kir.
Piştî çend rojan yek ji heman kesan bi navê “Christopher Svouchak” dema ku li zanîngeha Floridaya Başûr diçû, nimêja sibê ya komeke biçûk ji xwendekarên misilman têk bir û vîdyoyan li ser torên civakî belav kir. Berê jî li zanîngeha Houstonê kombûna xwendekarên Misilman asteng kiribû û paşê Quranê agir pêxistibû.
Di êrîşa Zanîngeha Florîdayê de, êrîşkaran bi qîrîn, bazdan ser xwendekaran, tif kirin û bi hejandina goştê beraz provoke kirin. Her wiha sindoqeke ku li ser "Kaba 2.0" hatibû nivîsandin û gotinên hovane li ser hatibû nivîsandin danîn ber îbadetxaneyan. Gelek xwendekaran ev kiryar weke heqareteke eşkere li pîroziyên Îslamê bi nav kirin.
Polîsê zanîngeha Florîda sê êrîşkaran nas kirin: Christopher Svoczak 40 salî ji Waco, Texas, Richard Penkasky 49 salî ji Oklahoma, û Ricardo Yepes 28 salî ji Tampa. Di çarçoveya qanûna "sûcê nefretê" de der barê van kesan de dozên sûc hatin vekirin. Şervanên ji bo Mesîh, ku ji hêla Navenda Hiqûqê ya Xizanî ya Başûr ve komek nefret hatî destnîşan kirin, êrîşan zindî weşandin.
Piştî van êrîşan xwendekarên Misliman tevî atmosfera tirsnak bernameyên xwe yên olî û civakî berdewam kirin. Li zanîngeha Florîda, piştî bûyera ewil, bi sedan xwendekar û endamên civata xwecihî beşdarî civîna nimêjê û taştê bûn ku piştgirîya xwe ji Komeleya Xwendekarên Misilman re nîşan bidin.
Li Teksasê çalakvanên Misilman zêdebûna van êrîşan bi atmosfera dijî Îslamê ya li ser asta siyasî ve girêdayî dibînin. Piştî ku Waliyê Teksasê Greg Abbott Konseya Têkiliyên Amerîka-Îslamê (CAIR) wek "rêxistina terorê" bi nav kir, fikarên li ser zêdebûna tundiya li dijî misilmanan zêde bûn. Xwendekar dibêjin daxuyaniyên bi vî rengî rê li ber êrîşên tund vedike.
Karbidestên komeleyên xwendekarên Misilman li Amerîka naha hewil didin ku bêtir hevrêz bikin, stratejiyên parastinê yên hevpar pêş bixin û tacîzê belge bikin. Wan ji xwendekaran xwest ku dema ku bi provokasyonên tundrew re rû bi rû dimînin xwe ragirin, bûyerê tomar bikin û tavilê ragihînin polîs û rayedarên zanîngehê.
......................
dawiya peyamê
Tags
Xwendekarên misilman ên Amerîkî
Amerîka
Your Comment