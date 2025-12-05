Rêberê giranqedr ê Şoreşa Îslamî bal kişande ser rewşa bilind a jinan di Îslamê de li hember krîza têkçûya malbatên li Rojava.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt ê(s.x)- ABNA-Di hevdîtina hezarên jin û kîzên Îranî re, ku li bîr înana salvegera şehîd bona Hazratê Fatîma Zahra (s.x) hate rêdan, Serokê Şoreşê Îslâmî girîngiya jin û modela îslamî ya jinê ji nû re şerh kir. Ew di vê hevdîtinê de jî modela Wanê Fatîma Zahra, wekî temsala pîran a jinê musulman, diyar kir—ji bo ew ku rûmet, temenê îmanî, azadîya ewlekî û piştgirîya malbatê tê de ye.
Serok belav kir ku di îslâmê de, rûmeta mirov nayê pîvana bi zayendî (jin û mêr), lê bi taqwa û kiryarê baş ye. Ji ber vê yekê, şansên perwerdeya ruhanî û civakî ji bo jin û mêr di hev de ne.
Malbat; bingeha ewlekî û şerefê jinê
Serokê Şoreşê malbat wekî tîka nîşan a nasnameya civakî nas kir û hüşyarî da ku modela western têxe dane wî rûmeta jin tûn dike û ew bi amûra xerckirinê diguherîne. Ew rûmeta dayîkbûn, mezinbûn di malbatê de, û rola jin di nav malbatê de wekî rûmeta baş û pîr, diyar kir.
Jin di Îslâmê de dirêj dibe rêgez û şemsa ewlekî, lê di şaxiya civakî de jî dikare alîkar û afirandekar be. Ew belav kir ku azadî, ewlekî, edalet û rûmet yên jinê pêdivî ne ji bo hêviya, nasnameya û sihati malbatê.
Krîza têkçûna malbatên li Rojava (Ewropa)
Serok di tênştekên xwe de diyar kir ku di pergalên Rojava de, jin bi navê azadî wekî amûra karê û xerckirinê hate girtin. Ew got ku ev ne azadî ye, lê şekla nû ya bindestî û tecîlîya jin ye. Ew destnîşan kir ku têkçûna binyayên malbatê di wê civakê de bi rastî hene.
Mînakên wê dijbera:
- Di Amerika de: ji 4 zarokan, yê 1‑ê bêbav mezin dibe
- Di Înglîstan de: ji 3 zarokan, yê 1‑ê bêbav
- Di Almanya de: li ser 13% zarokan bîbav in
- Di Fransa de: li ser 23%
- Di Kanada de: li ser 15%
- Di Danmark de: li ser 14%
- Di Holand de: li ser 16%
Serok diyar kir ku ev hejmar ji çavkaniyên xwe yên Rojava têne bazdan û ew diyar dikin şikesta çand û civakê western li parastina bingehê civakî – ya xwe, malbatê.
Encam
Di daxwazên Serokê Şoreşê Îslâmî de, hundirkarî li ser parastina çandê, piştgirîya jin û malbat, û têkandinî çîroka şêwazên sêrsalî yên western hatin xwestin. Ew got ku modela îslamî ya jinê—di temelê rûmet, îmanî û stabîlya malbatê de—dikare bi hev re pêşveçûna civakî û huzûra malbatê bihevgirtin.
Çavkanî:
***************
Dawiya peyamê/
Serokê Şoreşê Îslâmî
Ayatollah Xameneyî
Jin di Îslamê de
