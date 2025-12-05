Sê sêyek ji misilmanên Fransî ji cihêkariyê gazinan dikin

Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul- Beyt (S.X) - ABNA - Rapora rêxistina Fransî ya berevaniya mafan eşkere dike ku li Fransayê cudakariya li ser olê zêde dibe; Ji ber vê yekê ji her sê misilmanên Fransî yên ku beşdarî anketê bûne yek got ku ew bi vê cudakariyê re rû bi rû mane.
Li gorî Al Jazeera, Fransa xwedî nifûsa mezin a misilman e; Nifûsek ku di encama koçberiya welatiyên koloniyên berê yên Fransî, di nav de welatên Afrîkaya Bakur, pêk hat.
Qanûna Fransî berhevkirina daneyan li ser kesan li ser bingeha nijad an ola wan qedexe dike; Mijareke ku bidestxistina statîstîkên berfereh yên derbarê cihêkariyê de zehmet dike. Lêbelê, Claire Haydon, seroka Ofîsa Parastina Mafên, destnîşan kir ku cihêkariya olî her ku diçe zêde dibe, anketek ku di sala 2024-an de hatî kirin û tê de 5,000 niştecîhên Fransî hebûn.
Li gorî raporê, %7 ji beşdaran gotine ku di pênc salên borî de ji ber ola xwe rastî cudakariyê hatine; Rêjeyek ku di sala 2016an de tenê %5 bû. Ev rêje di nav kesên xwedî paşerojeke îslamî de gelek zêdetir bûye; Ji ber vê yekê ji sedî 34ê Misilmanan an jî kesên ku wek Misilman têne fikirîn gotin ku ew bi cudakariyê re rû bi rû mane; Digel ku ev rêje di nav şagirtên olên din de, di nav wan de Cihûtî û Bûdîzm, dora 19% bû, û di nav Xirîstiyanan de tenê 4% bû.
Jinên Misilman dikin hedef
Cûdahiya li dijî jinên Misilman ji %38 tê ragihandin; Di dema ku ev rêje ji bo mêrên misilman ji sedî 31 bû. Di raporê de bal tê kişandin ku cihêkarî dikare bibe sedema dûrxistina jinan, bi taybetî jinên bi perde; Jinên ku li cihên cemaweriyê tên stemkirin û bi qedexeyên kar re rû bi rû dimînin.
Rapor diyar dike ku ev sînordarkirin bi neçarî hiştina kar, qebûlkirina kar di bin asta şiyan û perwerdehiyê de, an jî zivirîna xwemalî ger ku karek guncaw neyê dîtin di nav xwe de ye. Her wiha tê gotin ku hin caran jinên misilman ji sporkirinê tên astengkirin.
Teşwîqkirina tevgerên rastgir
Zagona Laicité ya Fransayê ku ji sala 1905’an û vir ve di meriyetê de ye azadiya olê garantî dike û di navbera dêrê û dewletê de cihêbûnê çêdike. Lê di van salên dawî de, ev qanûn wek bingehek ji bo qedexekirina sembolên olî, ji wan perdeya îslamî, li hin cihên Fransa, wek dibistanên giştî, tê bikaranîn.
Li gorî hin misilmanên Fransî, di van salên dawî de dijminatiya li hember wan zêde bûye; Bi taybetî piştî hişyariyên rastgir û rastgir ên tundrew di medyaya serekî de derbarê tiştê ku pêşkeftina îslamî dixwîne, nemaze piştî êrişên kujer ên sala 2015 li Parîsê.................................
