Şêx Neîm Qasim: Lubnan divê bi dijberê dawtirî û xeternak a rejîma sîyonî yên dagirtin berxwedan bike / Alimên şehîd bi can, bi mal û bi hemû tiştên x

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt ê(s.x)- ABNA-Cemiyeta mezîn a “Necî’ û Medad” bi armanca bîr û rûmetkirina alimên şehîdên rêya Quds û berxwedanê îro li gor Mêzarê Seyidê Berxwedanê, Şehîd Seyid Hasan Nasrullah, di Zahiyê Başûr a Beyrutê de dest pê kir.
15 alîm, 41 talebê zanyarîya dînî û 39 kurên alimên şehîd
Di vê merasîmê de, Şêx Neîm Qasim, Serbixwe yê Hizbullahê, got:
“Em li hev hatine ji bo bîr û rûmetkirina zanyarên şehîd.”
Ew pêşde biryar da:
“Em vê festivalê taybet çêdikin da ku bi vê hêza mezin a di jiyanê me de tesîr kirî, zêdetir nas bibin.”
Ew şîrove kir:
“Navê vê merasîmê ‘Mehrecan en-Nejî’ e — ‘Necî’’ maneya xwîn e û ‘Medad’ maneya hevrel (xerê nivîsk) ye.”
Şêx Neîm Qasim:
“Xwîna alimên şehîd niha şûnda dike û dema mejûlê gihîşt. Ew biwêjên erd û barana ezman in.”
Ew hejmarên alimên şehîd diyar kir:
- 15 alîmê şehîd yên perwerdekirî,
- 41 talebê şehîdên zanyarîya dînî,
- 39 zarokên alimên şehîd.
Seyîd Ebas Mûsawî û Şêx Raxib Harb – alayên rêya şehadet û jihada bûn
Şêx Qasim got:
“Divê em bîra her dû alîmê mezin û jîlîl – Seyîd Ebas Mûsawî û Şêx Raxib Harb – bikin, ku ew başî avatê vê rêyê bûn.”
Ew diyar kir ku:
“Cihad esasa hêvî û şêwaza îslamî ye ku em li ser wê hatine perwerde kirin. Em di du jihadan de ne — jihada bi nefs û jihada leşkerî.”
Ew girêdayî dîtiyên civakî şirove kir:
“Gelek kes di nav û derve yê Lebnanê şaş bûn ku Hizbullah çawa kariyew dibe û rêya xwe biguherîne.”
Rewşa Hizbullah û pîvanên îslamî
“Xebata me di Hizbullahê de li ser pêk anîna dînê ye. Em li ser esasên Îslâmê dimînin û bi jihada li ser rêya Xwedê bawer in. Ev herwisa ew ferman û dîroka alimên me ye. Hizbullah karî ev modela pêşketî nîşan bide û di nîqaşê navneteweyî de bide nav bingehên sereke.”
“Wan dixwestin berxwedana Hizbullah û tevgera me hemû bi dawî bixin, ji ber ku tevgera me pergalek pêşniyar dike ku di nav wê de welat, serbixweberî, rûmet û axlaq hene — lê ew ne dixwazin em bi vî tarzê jiyan bikin.”
Girêdan û yekîtiya Hizbullah û teşkîlatên Mesîhî
“Ev tevger di sala 2006 de bi girêdana bi mezinbûnaye teşkîlata Mesîhî ya Azad û Nîşanî (Haraka al-Wataniyya al-Hurra) bişopand û wekî mînak ji bo yekîtiya Hizbullah û hêzên Mesîhî di leqa siyasî de hat pêşxistin.”
Lubnan di dijberê dagirtina sîyonî yên xeternak de ye
Şêx Neîm Qasim girêdan da:
“Lubnan niha bi dagirtinên dûbare û dawtirî yên rejîma sîyonî ye ku divê bi hemû amûr û rêbazan re li dijî wê berxwedan were kirin. Ev dijmin dawtirî ye û di heman demê de pêyançiyek tune ku ew biserpêşînin.”
“Tu kes li dinyayê nikare em ji parastina xwe bigire”
“Tu kes li dinyayê nikare me ji hêza parastina xwe bigire. America tiştêk pêwendî nayê bi qebûla kar û stratejîya parastina Lebnanê.”
Ew diyar kir ku baweriya Hizbullah ev e:
“Guhertinên çarçoveya rêyên asta nîzamî tenê berêya ‘Ji Başûrê Litaniyê heta serek’ ye. Di hemû peymanan de vî sınorî divê em biparêzin.”
“Ew dixwazin nasnameya me winda bikin, lê em ê xwe, mal û welatê xwe biparêzin û amade ne ji bo fedakariyê ji bo Mesîdê El‑Aqsayê. Em ê qet teslim nebîn û piştgiriyê me zêdetir bibe.”
Vekolîna Hizbullah û Dewleta Lubnanê dê berdewam bibe
“Em bi dewletê Lebnanê re dê bidomînin, di nav siyaseta diplomatik de ku ew hilbijartî ye. Em ê bi amerîkî û îsrayîlî nexebitin û li hember wan daxuyanî nadin. Dilemezima me ji bo vê dewletê ev e ku di ber dagirtina sîyonî de herojmet bê nîşandan, azadîyên girêdayî pêk bîne û ji nû ve avakirina welatê me berdewam bikin.”
Dawiya peyamê
Etîket-Şêx Neîm Qasim | Hizbullah | Lubnan | Rejîma Sîyonî | Seyîd Hesen Nasrullah
Your Comment