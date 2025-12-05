  1. Home
Serokatiya Iraqê pêşnûmeya Hizbullah û Ensar Ellah wek terorîst nas dike, qebûl nekir

Serokomariya Iraqê ragihand ku haya wan ji biryara Ensarullah û Hizbullaha Lubnanê wek rêxistinên terorîstî nîne.

Li gorî rapora ajansa nûçan a Ehl-ul- Beytê (S.X) ya Navdewletî - ABNA - Serokomariya Iraqê îro bi daxûyaniyekê ragihand ku haya wan ji biryara Ensarullah û Hizbullaha Lubnanê wek rêxistinên terorîstî û cemidandina saman û milkên wan nîne û ew biryar pesend nekir.

Di vê daxûyaniyê de hatiye: Ev biryar ji bo desteya serokatiyê nayên şandin û tenê yasayên ku ji aliyê Civata Nûneran ve hatine pesendkirin û wek biryarnameyên serokatiyê ji bo pêdaçûn, pesendkirin û belavkirinê tên şandin digihêjin vê saziyê. Biryarên Lijneya Wezîran, Komîteya Cezakirina Mal û milkên Terorê, Lijneya Têkoşîna Dijî Sipîkirina Pereyan û talîmatên ku ji aliyê saziyeke din ve hatine dayîn ji Serokomar re nayên şandin.

Serokerkaniya Iraqê amaje bi wê yekê jî kir, ku tenê bi rêya torên civakî derbarê biryara ragihandina Ensarullah û Heşda Şeibî wek rêxistinên terorîstî û cemidandina samanên wan hatiye agahdarkirin û ji ber wê jî pêwîste ev ronîkirin were kirin.

