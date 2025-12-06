Pêşniyarên olî ji bo baştirkirina çanda ajotinê

Ajansa Nûçeyan a Navdewletî ya Ehl-ul Beyt (S.X) _ABNA- Rêya ajotina me neynika kesayeta me ya hundirîn e. Qurana pîroz bendeyên Xwedê yên taybet (ebdên Rehman) tîne ziman: «یَمْشُونَ عَلَی الْأَرْضِ هَوْناً» (الفرقان:۶۳)، “Ew wisa li ser rûyê erdê dimeşin” (El-Furqan: 63), yanî li ser rûyê erdê bi aramî û nermî dimeşin. Ev prensîb ne bi meşê re sînorkirî ye, lê her celeb tevgerê, tevî ajotina otomobîlê jî dihewîne. Ajotina hovane, lepikkirin û "stûyê stûr" li kolanê nîşanek eşkere ye ku meriv ji bîr kiriye ku bibe evdê Xwedê. Mirovên jêhatî û naverok bi aramî û bi rûmet tevdigerin. Ev nefsbiçûkiya pratîk gava yekem e ji bo pêkanîna erkên olî di trafîkê de.
Çavdêriya Xwedê, ji kamerayên polîsan rasttir
Dema ku em kamerayek bilez a polîs dibînin, em hemî bêhiş lingê xwe ji pêdala gazê radikin. Lê em gelek caran ji bîr dikin ku em di bin çavdêriya kamerayên pir rast û domdar de ne: Kamerayên Xwedê. Dema ku em ditirsin ku ji hêla polîs ve were ceza kirin, em çavdêriya Xwedê paşguh dikin. Quran tîne bîra me ku tu tevger ji ber çavên wî veşartiye.
Hin ji van "kamereyên" Xwedayî yên ku di Quranê de hatine gotin ev in:
- "Bi rasti Xudaye te çavder e" (El-Fecr: 14): "Bi rasti Rebbe te di kevane de ye." Ev kamera çu carî naqede û ne hewceyî lênihêrînê ye.
- "Ez dibihîzim û ez dibînim" (Beqere: 77): "Ez dibihîzim û ez dibînim." Ew zozana nehewce ya ku hûn lêdixin an jî ew tiştê ku hûn di bin devê xwe de ji ajovanê din re dibêjin, dê her kes bibihîze.
- "Ma wî nizanibû ku Xwedê (hemû kirinên wî) dibîne?" (El-Alak: 4) Di dema îsbatê de dîrekt ji wijdanê me yê jibîrkirî re hişyarkirin.
- "Ew bi çavê xayin dizane" (Xafir: 19): "Ew bi awirên bi dizî (û xiyaneta çavan) dizane." Ew awira xwerû ya ku hûn didin ajovanê din? Ew jî tê tomar kirin.
" «أَیْدیهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُم» (فصلت:۲۰)" (Fusîlat: 20): "Dest û lingên wan şahidiyê dikin." Heman destê ku dîreksiyonê bi tundî dizivire û lingê ku pêdala gazê heta dawiyê pêdixe dê rojekê li dijî me şahidiyê bike.
- - «یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها» (الزلزلة:۴) "Roja Nûçeyan" (Zelzelah: 4): "Di wê rojê de erd hemû xeberên xwe dide." Asfalta ku hûn li ser xêzekê xêz dikin dê rojekê li dijî we şahidiyê bike.
Cûdahiya sereke di vir de ye: kameraya polîs tenê xuyabûna kiryarên me tomar dike (leza bê destûr), lê çavdêriya îlahî niyeta me ya hundurîn û kûrahiya hebûna me dibîne (Alîm بذات عسُدوور) (El-Şerat: 11).
Encamên qezayekê: zincîreka wêrankirina civakî û aborî
Îstatîstîk şaş in. Li Îranê her sal nêzî 20 hezar kes ji ber qezayên trafîkê jiyana xwe ji dest didin. Lê ev tenê serê berfê ye. Lêçûna rastîn a qezayê ji hejmarekê pir zêdetir e.
Her kesê mirî bi navînî 3 endamên malbatê yên pileya yekem hene. Ev tê wê wateyê ku 60,000 kes dê rasterast bêzar bibin. Her mirovek bi navînî 10 endamên malbatê yên mezin hene (mam, mam, mam û hwd.). Ev tê wê wateyê ku 200,000 kes dikevin nav xemgîniyê.
Lê ev zincîra wêrankirinê bi dawî nabe. Demek xemsarî di ajotinê de mesrefên bêhejmar ên civakî û aborî li ser civakê ferz dike:
- Mesrefa fîzototerapî û tedawiya kar: ji bo bi hezaran kesên birîndar û astengdar ên ku heta dawiya jiyana xwe di qezayên qezayê de ne.
- Bandorên derûnî û civakî di malbatê de: depresyon, fikar û hilweşîna malbatan.
- Seqetbûn û jinavbirina sermayeya mirovî: Her kesê ku tê kuştin an seqet kirin, hêzeke berhemdar ji çerxa aboriya welat tê derxistin.
- Lêçûnên dadgehê û zindanê: dozên dirêj ên dadgehê û lêçûnên lêçûnên lêçûnên ji bo sûcdarên qezayan.
- Çêkirina diyardeyên wek zarokên kolanan: zarokên ku weliyên xwe winda dikin û dikevin ber xisarên civakî.
Ev pereyên mezin ên ku ji bo telafîkirina zerarên ajotina bêhişmendiyê têne bikar anîn, dikarin ji bo avakirina mizgeft, klînîk, dibistan û kompleksên werzîşê werin xerckirin û civakê pêş bixin.
Bi parka dublajê xelkê tacîz dikin û rêbendan çêdikin
Dublaj park her çend ji aliyê yasayên hatinûçûnê ve qedexe ye û cezayê pere lê tê girtin, lê bêyî berçavgirtina vê kiryara neyasayî, ji ber ku ev kiryara dibe sedema aloziyê, rêgirtina li hatinûçûnê û windakirina dema kesên din, mînaka çewsandina kesên din e û ji aliyê exlaqî ve jî qedexe ye. Sûcdar mecbûr e ku zirara ku gihandiye telafî bike û divê bi her awayî razîbûna kesê birîndar bistîne.
Di rîwayeteke pêxemberî de wiha tê gotin: "Kî rê li ber derbasbûnê bigire û rê li ber derbasbûnê bigire, ji rehma Xwedê dûr e." (1)
Her wiha ji Îmam Secad (silava Xuda lê bin) hatiye gotin: “Yek ji gunehên ku bi lez û bez helak dibe, rê li ber misilmanan digire. (2)
Di dema ajotinê de rêzgirtina rûmeta mirovan
Karekî din ê bêexlaqî ku ji hin ajokaran tê dîtin, nifir û nifir li şofêrên din e. Ajokarên ku îhlal kirine yan jî qet îhlal nekirine, lê ji ber ku bi baldarî ajotîne, şofêrê îstismarkar ji tirsê nifiran li wan dike. Bi her awayî mafê kesî nîne ku heqaretê li yekî bike, şofêrek binpêkirinê bike yan neke. Sondxwarin û çêr kirin karekî bêexlaqî û pir bêhurmetî ye.
Ayeta birûmet ya “Wa «وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا» (فرقان:۷۲) (Furqan: 72) di dema tevgerê de ji tevgerên nebaş dûr bisekine û rêzgirtina kesên din dike.
Pêxemberê mezin jî wiha gotiye: “Xwedê bihuşt li her kesê bêşerm û bêşerm heram kiriye ku tirsa wî ji axaftin û guhdarîkirinê tune ye.
Ajotin ne tenê kiryarek mekanîkî ye, lê karek etîk û pêbaweriyê ye. Her ajokar mecbûr e ku xwe ji qirêjîbûnê, çewsandina kesên din û her kiryarên neexlaqî dûr bixe. Ev berpirsiyarî ji qanûnên trafîkê wêdetir e û bi prensîbên exlaqî û olî ve girêdayî ye. Li pey van prensîban, ajotinê dê ne tenê çalakiyek mekanîkî be, lê dê bibe pratîkek etîk û pêbaweriyê.
Pênûs:
1-(Usul el-Kafî: Bergê 2, r. 292)
2-(Meanî el-Exber: r. 271)
Çavkanî:
Daneyên Dersên Quranê
Daneyên Çand û Perwerdehiya Quranê
Kovara zanîna exlaqîPênûs
