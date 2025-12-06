Merasîma bîranîna şehîd Destxeyb li bajarê Şîrazê were lidarxistin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x) - ABNA –Ji Bajare Farsê, Hocat-ul-Îslam Wel-Muslimîn Huseyîn Malekmekan di civîna Civata Rûhanî ya Şîrazê de, behsa cihê şehîd Ayetullah Destxeyb di dîroka Şoreşa Îslamî de û rola wî di rêberiya gelê Şîrazê de kir û got: Merasîma bîranînê ya yekem dê şeva Sêşemê, 18ê Kanûnê, li Mizgefta Şehîd Destxeyb li Mealî Abadê were lidarxistin û Îmamê Înê yê Bajarê Golistanê dê di merasîmê de gotarek pêşkêş bike.
Wî zêde kir: Merasîma duyemîn, ku wekî bernameya sereke hatiye plankirin, dê şeva Pêncşemê, 20ê Kanûnê, li Mizgefta Camiê Atiq were lidarxistin û Hocat-ul-Îslam Wel-Muslimîn Rafîeî dê wekî axaftvan di merasîmê de amade be.
Serokê Lijneya Kordînasyona Propagandaya Îslamî diyar kir: Ji bilî van her du bernameyan, du merasîmên din jî ji bo rêzgirtina li cihê şehîd Destxeyb hatine plankirin. Pêşî, civîneke zanistî dê li Zanîngeha Zanistên Quranê were lidarxistin, ku dê li ser lêkolîna aliyê şîroveyî û xebatên zanistî yên vî şehîdî bisekine, û ji bo xwendekar û lêkolîneran derfetek peyda bike ku bi ramanên wî bêtir nas bibin. Ya duyemîn, merasîma rijandina gul li ser gora Şehîd Destxeyb, ku dê roja Çarşemê sibê were lidarxistin, û xelkê Şîrazê dê bi beşdarbûna vê merasîmê pabendbûna xwe bi îdealên şehîdê mezin re nû bikin.
Wî tekez kir ku Şehîd Destxeyb sembola berxwedanê li dijî zilmê û modelek rêveberiyê ye ji bo nifşên pêşerojê, û destnîşan kir: Lidarxistina van merasîman ne tenê bîranînek e, lê derfetek e ku meriv raman û tevgera wî ya pratîkî ji nû ve bixwîne. Malik Mekan zêde kir: Civaka îroyîn hewce dike ku kesayetiyên mîna Şehîd Destxeyb ji her demê bêtir nas bike da ku rêya xwe li ser bingeha nirxên Îslamî û şoreşgerî ava bike.
