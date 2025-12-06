Vatîkan di belgeya nû de şemasiya jinan red dike; pêleke bertekê dide destpêkirin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê - ABNA- Vatîkanê li ser mijara "Daqonbûna (şemasiya )jinan" belgeyeke nû weşand. Belgeyek tenê bi îtalî hatî pêşkêş kirin û ji hêla Cardinal Giuseppe Petrolci ve hatî îmze kirin. Di vê belgeyê de tê gotin ku jin nikarin wek şeytan bên tayînkirin, ji ber ku li gorî nivîskarên belgeyê ew nikarin "wêna Mesîh" bikin.
Ev belgeya ku wek kurteya karê komîsyoneke lêkolînê hatiye weşandin, ji ber ne şefafiya çavkaniyan û nebûna raporên ku ji raya giştî re nehatine ragihandin, rengvedaneke berfireh heye.
Di berdewamiya raporê de, komîsyonê pêşniyar kiriye ku dêrê bêtir rol û erkên ne pîroz ji bo jinan berçav bigre da ku bi riya xizmetguzarî, perwerdehî an jî wezaretên civakî di çalakiyên dêrê de hebûna xwe berfirehtir bikin; bêyî ku bikeve hiyerarşiya fermî ya dîndaran. Belavkirina vê raporê bertekên cuda bi xwe re anî; Komên ku ji bo rolek berfirehtir ji bo jinan di dêrê de piştgirî dikin, ew wekî biryarek dilşikestî dîtin, di heman demê de alîgirên strukturên dêrê yên kevneşopî encam pêşwazî kirin wekî ku li gorî kevneşopiya dêrê ya demdirêj e.
Kovara mehane ya Katolîk a Amerîkî di gotareke rexneyî de ku behsa belgeyên dîrokî, lêkolînên teolojîk, û pêvajoya biryardayînê ya Dêrê dike, bi tundî li dijî helwesta Vatîkanê ya redkirina jinan wek şeytan radiweste, û wê yekê wekî paşguhkirina kevneşopiya kevnar a Dêrê û hewcedariyên civata Katolîk a îroyîn dibîne. Di nivîsê de amaje bi dîroka dirêj a hebûna jinan di posta şeytan de, biryarên nezelal ên Vatîkanê bi kêmasî, neşefaf û berevajî riya lihevhatina vê dawiyê bi nav dike û tekez dike ku înkarkirina hebûna jinan di vê postê de xeletiyek cidî û dîrokî ye.
.....................
dawiya peyamê
Tags
Vatîkan
Vatîkanê ragihand ku komîsyona taybet a ku lêkolîna îhtîmala dayîna meqamê "deykon" ji jinan re dike, piştî çend gerên lêkolîn û dengdanê, bi piraniya dengan biryar da ku jin heta niha nikarin bi fermî vê meqamê werbigirin, ku ev yek bi gelek nîqaşên medyayê re çêbûye.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê - ABNA- Vatîkanê li ser mijara "Daqonbûna (şemasiya )jinan" belgeyeke nû weşand. Belgeyek tenê bi îtalî hatî pêşkêş kirin û ji hêla Cardinal Giuseppe Petrolci ve hatî îmze kirin. Di vê belgeyê de tê gotin ku jin nikarin wek şeytan bên tayînkirin, ji ber ku li gorî nivîskarên belgeyê ew nikarin "wêna Mesîh" bikin.
Your Comment