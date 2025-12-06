Têkiliya Sara Netanyahu di tayînkirina serokê Mossad de bû sedema nîqaşan

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beytê (S) - ABNA - Rojnameya Ma'ariv ragihand ku piştî eşkerekirina civîna dirêj a di navbera Roman Goffman û Sara Netanyahu, jina Serokwezîrê Îsraîlê, berî tayînkirina wî wek serokê Mossadê, di rejîmê de nîqaşeka siyasî û ewlehiyê derketiye holê.
Li gorî rapora Ma'ariv, ev civîn berî daxuyaniya fermî ya Benyamin Netanyahu ku Goffman dê wek serokê Mossadê were tayînkirin, pêk hatiye û di nav dezgehên ewlehiyê de pirsên cidî derxistiye holê. Vê mijarê careke din dozên kevn ên destwerdana Sara Netanyahu di tayînkirina berpirsên ewlehiyê yên pilebilind de vejandiye.
Di beşek din de, behsa çîroka serokê berê yê Mossadê Yossi Cohen tê kirin, ku li gorî şahidiyan, di sala 2013an de ji bo misogerkirina tayînkirina xwe wek serokê Konseya Ewlekariya Neteweyî soza dilsoziya şexsî dabû Benyamin û Sara Netanyahu. Serokê berê yê Mossadê Meir Dagan jî vegot ku Sara Netanyahu ji nişkê ve ketiye civîna xwe ya veşartî bi serokwezîr re, û Netanyahu jê re gotiye: "Ew di her tiştî de beşdar e."
Goffman duyemîn serokê Mossadê ye ku ji derveyî rêxistinê tê tayînkirin û tê payîn ku di Hezîrana 2026an de bi fermî dest bi kar bike. Her çend hevpeymaniya desthilatdar pêşwazî li tayînkirinê kir jî, atmosfera li Mossadê tijî surprîz û pirsên cidî bû.
..........................
Dawiya peyamê/
Etîket
Sara Netanyahu
Rejîma Siyonîst
Mossad
Benjamin Netanyahu
Nûçeyên têkildar
Raportên medyaya siyonîst ên li ser beşdarbûna Sara Netanyahu di tayînkirina Roman Goffman wek serokê Mossadê de, li Îsraîlê pêleke nîqaşên siyasî û ewlehiyê derxistiye holê.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beytê (S) - ABNA - Rojnameya Ma'ariv ragihand ku piştî eşkerekirina civîna dirêj a di navbera Roman Goffman û Sara Netanyahu, jina Serokwezîrê Îsraîlê, berî tayînkirina wî wek serokê Mossadê, di rejîmê de nîqaşeka siyasî û ewlehiyê derketiye holê.
Your Comment