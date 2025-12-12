Cejna Roja jidayikbûna Hz Zehra (s.x) li bajarê Nûakşota Morîtanyayê + wêneyan

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-- ABNA - Ev merasîm bi boneya jidayîkbûna Xanima Fatimaya Zehra (s.x.) li bajarê Nûakşota, paytexta welatê Morîtanya, hat lidarxistin û jibûnek ji Şîe û hezkiriyên Ehlibeyt (a.s.) beşdarî kirin.
Xêr û Bereketên Wilayeta (Serokatiya) Ehl-ul Beytê(S.X)
Şêx Muhemed Fal, di vê şahiyê de, pîrozbahî li vê bûyerê kir û qenciya Wilayeta Ehlibeyt (S.X) wekî rûzekî Xwedê û sedemê spasdarîyê dît. Wî qencî û kûrahiya zanîna Xanima Zehra (s.x.l.) rave kir û bi behskirina Xutbeya Fedekiyê, wê wekî rastiyekê nîşan da ku tevî hewldanên “nezanên sexte” û xapîndaran jî, hîn jî xuya ye.
Wî ciwan kirin hedef û tekez kir ku hezkirina ji Pêxember û malbata wî re tekane riya rizgariya teqez e. Herwiha, Ehlibeyt (s..x) wekî stargehek ewled ji bo kesên ku dipelisin dest nîşan kir û nîşana îmanê wekî hezkirina wan û nîşana nîfaqê jî wekî dijminatiya wan bi wan re destnîşan kir.
Ev Merasîm bi xwendina Ayetên û çend Helbestan bi pesn pîrozkirina fezîletên Ehlê Beytê (silavên Xwedê li ser wan bin) bi dawî bû.
