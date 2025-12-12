Partiya Beas a Lubnanê navê xwe guherand bo Partiya Ala Neteweyî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) - ABNÂ - Partiya "Baas a Erebî ya Sosyalîst" li Lubnanê, di bin serokatiya Eli Hicazî de, di civîneke çapemeniyê de li Navenda Çandî ya Şaredariya Ghabirî de ragihand ku navê nû yê vê partiyê dê bibe "Partiya Alaya Neteweyî".
Hecazî destnîşan kir ku ev gav, tu guhertin di helwest, rê û prensîbên bingehîn ên partiyê de nake.
Pabendbûna li Prensîbên Kevn ên Partiyê
Sekreterê giştî yê vê partiyê tekez kir ku bingehên bingehîn ên vê tevgera siyasî, di nav de "berevaniya li dijî dagirkeriyê, parastina serweriya neteweyî û parastina edaleta civakî," hîna jî sabît in.
Wî got ku guheztina nav beşek ji pêvajoya nûkirin û nûjenkirina saziya partiyê di nav şert û mercên krîtîk ên Lubnanê de ye.
Ali Hecazî, bi îşaretkirina polîtîkayên ragihandina "Partiya Alaya Neteweyî," ragihand ku her welatek Erebî yê ku piştgiriya berxwedanê û nasnameya neteweyî bike, hevkarê potansiyel ê hevkariyê dê be.
Wî, di heman demê de ku pabendbûna xwe ji biryar û rêgeza nû ya gelê Sûriyê re diyar kir, got: "Em bi yekîtiya Sûriyê, yekîtiya gel û axa wê, û derketina hemû dagirkeran — bi taybetî rejîma Siyonîst — re li hev in."
Sedemên Bikaranîna Biryara Guheztina Nav
Sekreterê giştî yê partiya "Alaya Neteweyî" rewşa heyî weke qonaxeke ber bi çarenûsê ve binav kir û got: "Ev qonax hewcedarî partiyeke nûjen û çalak li meydanê ye. Ez dizanim ku hin heval ji guheztina nav hîsekî giran hîs dikin, lê me ev biryar ji bo parastina mîrateya bav û kalan û hebûna bi bandortir di meydanê de girt. Gefên heyî hewce dikin ku em bi hêztir rawestin û neyêlin ku lawaziya me wekî diyariyeke nexwaz ji dijmin re bikeve dest."
Sembola Nû ya Partiyê: Sîdar a Lubnanê
Di dawiyê de, derbarê hilbijartina "Sedr" (Sîdar) weke sembol û hêmana sereke ya ala nû ya partiya "Alaya Neteweyî", wî got: "Ji bo wan kesên ku dipirsin çima me Sîdar hilbijart, bersiv ev e ku me ji vê axê derketiye; ji nav dîrok û êşa vê axê."
…………………….
Dawiya Peyamê
Etîketên (Tags):
Partiya Baas, Partiya Baas a Lubnanê, Partiya Baas a Erebî ya Sosyalîst, Lubnan.
“Partiya ‘Baas a Erebî ya Sosyalîst’ li Lubnanê ragihand ku bi parastina prensîb û polîtîkayên xwe yên dîrokî, ji niha pê ve bi navê nû ‘Partiya Alaya Neteweyî’ wê çalakiya xwe bike.”
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) - ABNÂ - Partiya "Baas a Erebî ya Sosyalîst" li Lubnanê, di bin serokatiya Eli Hicazî de, di civîneke çapemeniyê de li Navenda Çandî ya Şaredariya Ghabirî de ragihand ku navê nû yê vê partiyê dê bibe "Partiya Alaya Neteweyî".
Your Comment