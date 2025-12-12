"Tayînkirina Berhem Salih wek Serokê Komîserê Bilind a Penaberan ya Neteweyên Yekbûyî / Hilbijartineke derveyî çarçovê asayî"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-beyt (s.x) - ABNA -Li gorî nameyek fermî ku bi destnîşana Antonio Guterres, Serokê Giştî ya Neteweyên Yekbûyî, di 11ê Adarê 2025 de hate weşandin, Berhem Salih, serokê berê ya Iraqê, ji destpêka Çiriya 2026 ve ji bo demeke pêncsalî hat destnîşan kirin wekî Komîserê Bilind a Penaberên Neteweyên Yekbûyî (UNHCR).
Salih dê cîhê Filippo Grandi bigire — kesek ku ji sala 2016ê ve vê postê li dest xistiye. Di nûçeyê ku li bernameya fermî hatiye nivîsandin de tê diyar kirin ku ev destnîşanê hîn hewce ye ku Komîteya xebatê ya Komîseriyê wê piştrast bikit.
________________________________________
Destnîşaneke derveyî rewşa kevn a Neteweyên Yekbûyî
Di navê nameyê de tê jêhatin ku hilbijartina Salih ji bo vê postê ji rewşa kevn a Neteweyên Yekbûyî derdikeve; çimkî di pêş de, serokên vê nîka lêşkeriya bi gelemperî ji navbera welatanên pîşkeşkerên mirovî yên xwêrê (yan rikebî) têne hilbijartin.
________________________________________
Berhem Salih û helwestê dijî çewtiyên nû yên penaberî
Berhem Salih, siyasetmedarekî Kurd û injenêrê ku lîsansa xwe li Brîtanya girt, ew postê digire di demekê de ku hejmara penaber û daxwazkarên penaberî li dünya bi rêjeya herî bilindê ya dîrokê gihîştiye — du car zêdetir dawiya destpêka karê Filippo Grandi.
Ev zêdebûna nema-par e: ev ewle ji bo ava kirina şane û alîkariya penaberî ya navneteweyî presiya giran xûstiye, di navbera berfirehiyeke bandora aborî û lêkûlîna geopolitîk ên salên dawî de.
________________________________________
Pirsgirêkanên finansî û girêdanên siyasetî
Seretayî, pîvanên aborî yên Komîseriyê bi taybetî piştî kêşandina rikebîya Amerîkayê û veguheztina parêzûyên aborî yên welatanê rikebî ber bi qada parastin û hêzên leşkerî, pêkhatina pirsgirêka dirêj a sedemî kir.
Ji bo postê serokiya vê komîseriyê, zêdetir ji deh pencîname (candîday) li hev ketibûn — di navbera wan de siyasetkaran, doktoran, rêveberan, navdarên medyayî û jî rêveberê kompaniyê IKEA hatibûn nîşandan. Lê bi navbera wan, nîvê zêde yên candîdayan ji Ewropa bûn, bi tîpê kevn a UNHCR re ku serokên wê bi gelemperî ji welatanên pişkeşker têne hilbijartin.
Destnîşana Berhem Salih ji vê çarçoveyê ve wekî nimûneya derveyî di rêza kevn de ye tê hesibandin.
________________________________________
Etîket: Iraq — Berhem Salih — Neteweyên Yekbûyî
Çavkanî: ABNA (Xebatnûsa Navneteweyî Ehl-ul-beyt (s.x))
"Tayînkirina Berhem Salih wek Serokê Komîserê Bilind a Penaberan ya Neteweyên Yekbûyî / Hilbijartineke derveyî çarçovê asayî"
Berhem Salih, serokomarê berê yê Iraqê, ji bo heyama 5 salan wek Komîserê Bilind ê Penaberan ê Neteweyên Yekbûyî hat hilbijartin.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-beyt (s.x) - ABNA -Li gorî nameyek fermî ku bi destnîşana Antonio Guterres, Serokê Giştî ya Neteweyên Yekbûyî, di 11ê Adarê 2025 de hate weşandin, Berhem Salih, serokê berê ya Iraqê, ji destpêka Çiriya 2026 ve ji bo demeke pêncsalî hat destnîşan kirin wekî Komîserê Bilind a Penaberên Neteweyên Yekbûyî (UNHCR).
Your Comment