“Hezkirina Ehl-ul-beytxê (s.x) xala/bingeha hevbeş a yekbûna Şîe û Sunnî ye”

13 December 2025 - 11:23
“Nûnerê gelê Gûlistanê di (Meclîsa Pisporekî Rêberiyê), di bernameya ‘Mêzgir’ ya Qenala Nûçeyan de, bi tekezî li ser cîh û warê bilind ê Ehl-ul Beytê(S.X) di nav misilmanan de got: ‘Hezkirin û dostaniya Ehl-ul Beyta Pêxemberê Ekrem (s.x.a) yek esasê hevbeş di navbera Şîe û Ehlê Sunnetê de ye û kokên wê di ayetên zelal ên Quranê û hedîsên pêbawer ên pêxemberî de hene.’”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Axund Xerawî, nûnerê gelê Gûlistanê di (Meclîsa Pisporekî Rêberiyê), de, got:

“Ehlê Sunnet jî, mîna Şîeyan, hurmeteke taybet ji bo Ehl-ul Beytê( (malbata Pêxemberê Xwedê (silav liwanbin)) nîşan didin; bi vî awayî ku di nimêjên xwe de salawat (dua û pesn) ji bo Pêxember û malbata wî dikin, zarokên xwe bi navên pîroz ên Ehl-ul Beytê(S.X)binav dikin, û li herêmên cuda, bi taybetî li parêzgeha Gûlistanê, hurmeteke taybet ji bo Seyîdan û kesên ku ji malbata wî ne, datînin.”

Axund Xerawî, bi îşaretkirina bi Hedîsa Sekelêyn (Dûmiliyê), got:

“Pêxemberê Mezin (s.x.a) di hedîseke sahîh (rast) û ji aliyê Ehlê Sunnetê ve hatiye qebûlkirin de dibêjin: Qur’an û Ehlibeyt, du emanetên giranbuhayên Pêxember in ji bo rêberiya ummetê. Ev hedîs nîşana cihê wan ê navendî di yekîtî û rêberiya ummeta Îslamî de ye.”

Wî di beşa din a axaftina xwe de, bi îşaretkirina ezmûna serdema destpêkê ya Îslamê û Şoreşa Îslamî ya Îranê de, destnîşan kir:

“Serkeftina Mislimanan li serdema destpêkê ya Îslamê û serketina Şoreşa Îslamî, encama yekîtî, basîreta dînî, û îtaeta temam ji rêberiya Xwedayî bûye. Mîna ku di dema Pêxemberê Îslamê (s.x.a) û di dema rêberiya Rêzdar Îmam Xumeynî ® û piştî wî jî Rêberê Wekîl de, yekîtîya gotinê û dûrxistina ji rêberiyeke saxlem (çavkaniya rast), bûye sedema sereke ya serketinê li hember dijminan.”

Axund Xerawî bal kişande ser pêwîstiya parastina yekrêziyê û got: Îro yekrêzî, sebir, sebir û guhdana pratîkî ji rênmayên Rêberê Giranqedr ê şoreşê şertê bingehîne ji bo derbaskirina pirsgirêk û komployên dijminan û divê ev pabendî ne tenê siloganek be, belkî pêwîste hemû berpirs û berpirsên civakê, alim, alim, karbidestên civakê bi cih bînin.

Wî li hember guhertina stratejiya dijmin hişyarî da û got: Dijmin gihîştiye wê baweriyê ku bi şerekî dijwar nikare şoreşa îslamî lawaz bike û ji bo vê yekê jî berê xwe daye şerê nerm. Ji ber vê yekê cîhada ravekirin, ronîkirin û hişyarkirin, bi taybetî ji bo nifşê ciwan, pêdiviyeke ku nayê înkarkirin.

Di dawiyê de nûnerê gelê Golistanê li meclisa şarezayên serkirdatiyê de, amaje bi dilsoziya gelê herêmê bi taybetî tirkmenan ji Îmam Riza  Ehl-ul Beytê Resûlê Xwedê (silav liwanbin).

