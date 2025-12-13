“Hezkirina Ehl-ul-beytxê (s.x) xala/bingeha hevbeş a yekbûna Şîe û Sunnî ye”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Axund Xerawî, nûnerê gelê Gûlistanê di (Meclîsa Pisporekî Rêberiyê), de, got:
“Ehlê Sunnet jî, mîna Şîeyan, hurmeteke taybet ji bo Ehl-ul Beytê( (malbata Pêxemberê Xwedê (silav liwanbin)) nîşan didin; bi vî awayî ku di nimêjên xwe de salawat (dua û pesn) ji bo Pêxember û malbata wî dikin, zarokên xwe bi navên pîroz ên Ehl-ul Beytê(S.X)binav dikin, û li herêmên cuda, bi taybetî li parêzgeha Gûlistanê, hurmeteke taybet ji bo Seyîdan û kesên ku ji malbata wî ne, datînin.”
Axund Xerawî, bi îşaretkirina bi Hedîsa Sekelêyn (Dûmiliyê), got:
“Pêxemberê Mezin (s.x.a) di hedîseke sahîh (rast) û ji aliyê Ehlê Sunnetê ve hatiye qebûlkirin de dibêjin: Qur’an û Ehlibeyt, du emanetên giranbuhayên Pêxember in ji bo rêberiya ummetê. Ev hedîs nîşana cihê wan ê navendî di yekîtî û rêberiya ummeta Îslamî de ye.”
Wî di beşa din a axaftina xwe de, bi îşaretkirina ezmûna serdema destpêkê ya Îslamê û Şoreşa Îslamî ya Îranê de, destnîşan kir:
“Serkeftina Mislimanan li serdema destpêkê ya Îslamê û serketina Şoreşa Îslamî, encama yekîtî, basîreta dînî, û îtaeta temam ji rêberiya Xwedayî bûye. Mîna ku di dema Pêxemberê Îslamê (s.x.a) û di dema rêberiya Rêzdar Îmam Xumeynî ® û piştî wî jî Rêberê Wekîl de, yekîtîya gotinê û dûrxistina ji rêberiyeke saxlem (çavkaniya rast), bûye sedema sereke ya serketinê li hember dijminan.”
Wî li hember guhertina stratejiya dijmin hişyarî da û got: Dijmin gihîştiye wê baweriyê ku bi şerekî dijwar nikare şoreşa îslamî lawaz bike û ji bo vê yekê jî berê xwe daye şerê nerm. Ji ber vê yekê cîhada ravekirin, ronîkirin û hişyarkirin, bi taybetî ji bo nifşê ciwan, pêdiviyeke ku nayê înkarkirin.
Di dawiyê de nûnerê gelê Golistanê li meclisa şarezayên serkirdatiyê de, amaje bi dilsoziya gelê herêmê bi taybetî tirkmenan ji Îmam Riza Ehl-ul Beytê Resûlê Xwedê (silav liwanbin).
