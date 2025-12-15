Telegraf: İsraîlê li dijî Hizbullah û Îranê di qetlekê Bondi de bê belgeyên piştrastî tomet dike

i gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-Beytê (s.x) –ABNA- Rojnameya Brîtanî ya “Telegraf” ragihand ku hinek texmînên îstîxbarata Îsraîlê, bêyî ku delîlên bênavkirî pêşkêş bikin, hewl dane ku komkujiya êvara Yekşemê li perava Bondi ya bajarê Sydney ê Avusturalyayê bi “tora terorîstî” ve girê bidin ku bi Hizbullah ve girêdayî ye û îdia kirine ku piştgirî an rêberî ji Îranê wergirtiye. Ev îdia, li gorî Telegraf, piranî li ser “texmînan” in ne li ser daneyên îspatkirî an encamên fermî yên lêkolînan.
Li gorî vê raporê, çavkaniyên ewlekarî yên Îsraîlî îdia kirin ku awayê sêwirandin û pêkanîna êrîşê, nîşanên operasyoneke ku ji aliyê yekîneyên derveyî yên Hizbullah ve hatiye kirin, nîşan dide, lê Telegraf qebûl kir ku rayedarên Avusturalyayê heta niha ti destwerdana derveyî nehatiye piştrastkirin û ti daneyek ji bo piştgiriya vê texmînê nehatiye pêşkêşkirin.
Ev êrîş bû sedema kuştina 16 kesan û birîndarbûna dora 42 kesî û fikra giştî ya Avusturalyayê şok kir. Rayedarên fermî li Canberra tekez kirin ku lêkolîn hîn di qonaxên destpêkê de ne û hişyarî dan ku divê berî temamkirina berhevkirina delîlan, li encamên siyasî an ewlekarî yên lezgîn neyên girtin.
“Anthony Albanisi” serokwezîrê Awustralya ragihand: Hikûmet dê hemû îmkanên pêwîst ji bo lêkolînê û dabînkirina ewlehiya giştî bikar bîne û welat di şîna niştimanî de ye. Wî red kir ku li ser tawanên Îsraîlê şîrove bike, û got ku pêşîn zelalkirina rastiyan e, ne pejirandina vegotinên biyanî.
Polîsê Avusturalyayê jî ragihand ku tedbîrên ewlekarî yên hişyarî hatine sepandin, ku ev yek di nav xwe de zêdekirina hebûna hêzên ewlekarî li dora cihên olaî û deverên bi komên cihûyan ve girêdayî ye. Li gorî polîs, ev tedbîr bi tenê ji bo pêşîgirtinê ne û ne li ser bingeha encamên teqez ên lêkolînê an gefên diyarkirî hatine girtin.
Medya Avusturalyayê, bi îstîsnaya Yekîneyek Hevbeş a Dijî Terorîzmê (JCTT), ragihand ku kesên ku êrîş kirine bav û kurê bi navên “Sajid Akram” (50 salî) û “Navid Akram” (24 salî) bûn; Sajid li cihê bûyerê hate kuştin û Navid birîndar bû û hate girtin. Li otomobîla wan sembolên ku bi DAIŞ’ê ve girêdayî bûn hatin dîtin, lê ti têkiliyek fermî bi komên herêmî ve nehatiye ragihandin.
Rayedaran her wiha destnîşan kirin ku Navid Akram di sala 2019’an de ji aliyê Rêxistina Ewlehiya Avusturalyayê (ASIO) ve dihat lêkolînkirin, lê ji ber nebûna delîlên gefeke cidî, doz hat girtin. Ev yek nîşana xwedîderketina rayedaran li pêşiya dûrketina ji encamên lezgîn e.
Analîstan wisa difikirin ku dema hulî û cewhera îdiaên Îsraîlê, yên ku heta niha bê piştgiriya fermî ne, parçeyek ji qalibek dubare ye ji ve girêdana bûyerên ewlekarî yên derveyî bi Îran an Hizbullahê di rewşa tansiyona herêmî de, bêyî ku bendî encamên lêkolînên hiqûqî û ewlekarî yên welatan bimînin.
Lêkolîn li Avusturalyayê berdewam e û rayedarên fermî tekez kirine ku heta pêvajoya lêkolînê bi temamî neyê qedandin, ti encamek dawî dê neyê ragihandin.
