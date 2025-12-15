“Etwân” Analîz Kir; “MOSSAD” li Pişt êrîşa Sydneyê ye; Ma Zêdetir Şer Hatin Dixwazin?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Analîza Ebdulbarî Etwan: Êrîşa li Sîydneyê û Stratejiya Nû ya Rejîma Siyonîst
Ebdulbarî Etwan, analîstê mijarên stratejîk ên herêmê, di gotarekê de li rojnameya Rai Al-Youm de, li aliyên êrîşa li dijî Cihûyan li bajarê Sîydneyê yê Awusturalyayê nihêrî.
Etwan nivîsî ku dibe ku êrîşa xwînî ya ku li cihê cejna Hanukkah ya Cihûyan, ku zêdetirî du hezar kesî li wir amade bûn, û di encamê de 12 kes hatin kuştin û gelek kes birîndar bûn, hareketeke bernamekirî ji aliyê rejîma Siyonîst ve be. Armanca vê tevgerê ew e ku stratejiyeke nû pêşve bibe: Xurtkirina wêneyê “Qurbanî” ji bo rejîmê û vejîandina niyeta “Têkoşîna li dijî Cihûstîziyê (Antisemîtîzmê)” li cîhanê, ku ev niyeta bi saya jenosîda li Kîşa Xezzeyê bi temamî winda bûbû.
Netanyahû û Siyonîzm wekî Dijberê Antisemîtîzmê
Etwan wiha lê zêde kir ku dijberê herî mezin ê tevgera Cihûstîziyê, tevgera Siyonîst bi xwe ye, û Binyamîn Netanyahû, Serokwezîrê rejîma Siyonîst, weke herî berbiçav yê vê tevgerê ye. Destên wî bi xwîna zêdetirî 70,000 sivîlên Filistînî, di nav wan de 40,000 zarok, tijî ye. Wî 2.5 mîlyon Filistînî bêwar kirine piştî hilweşandina zêdeyî 95% ji malên wan, û gelek ji wan bi qutkirina alîkariyan gihandine ber mirinê û cihên belavkirina xwarinê kirine kemîngeh ji bo îdamkirina wan.
Netanyahû dema ku rola gumanbar a gengaz di vê êrîşê de eşkere kir, dema ku Serokwezîrê Awusturalyayê û hikûmeta wî bi tawanbarkirina wan bi pêşvebirina Cihûstîziyê û piştgiriya ji bo nasîna welatekî Filistînî û çareseriya du dewletan, berpirsiyarê vê êrîşê zanî. Wî jibîr kir ku artêşa wî di kêmtirî pênc deqîqeyan de, li nexweşxaneya El-Me’emedanî li Xezeyê, zêdetirî 500 nexweş, birîndar, doktor, hemşîre û zarokên pêşwext kuştin, û herwiha di hin bûyerên din de zêdetirî 5000 Libnanî di nav çend deqeyan de li Beyrûtê (di êrîşa balafiran de) û li Beqa’a û başûrê Libnanê kuştin.
Danberheva Dîrokî û Etîkî
Etwan tekez kir ku di sedsalên borî de jî, tevgera Siyonîst li kuştina Cihûyan bi Nazîstan re hevkariyê kir, û wan sînemayan û taxên Cihûyan li Misrê û Iraqê teqandin da ku wan bitirsînin û wan neçar bikin ku bo Filistîna dagîrker koç bikin. Ji ber vê yekê, divê em ji rola wan a gengaz di organîzekirina êrîşê li dijî cejna Cihûyan li Sydneyê an paytextên din ên rojavayî da ku Misilmanan sûcdar bikin, şaş nemeşin.
Wî berdewam kir ku: “Giranîya mezin a têkçûna dawî ya projeya nijadperest a Siyonîst ji aliyê serokên niha yên rejîmê ve hate kirin. Piraniya mezin a cîhanê ji derew û propagandaya Siyonîstan rizgar bûye û ji bo piştgiriya qurbaniyên jenosîda rejîma Siyonîst li Xezeyê derketiye. Heta bi mîlyonan kes ji dînê Cihûtiyê, nefret ji projeya Siyonîst û kuştinên wê ragihandin û gotin ku ev proje ji bo wan bûye gefeke hebûnî û ewlehî û aştiya wan bi civakên wan re xistiye bin xetereyê.”
Rojnameya Foreign Affairs di gotarek berfireh de li ser “Îsraîla Nû” ya mehek berê de, bal kişand ser gelek rastiyên girîng. Ya herî girîng ew bû ku tevgera Siyonîst çawa ji tengasiya xwe ya herî xeternak derket: tamîrkirina zirara mezin a ku ji ber jenosîda li Xezzeyê çêbûbû, vejîandina piştgiriya raya giştî ya cîhanî, bi taybetî ya rojavayî, û rûbirûbûna eşkerekirina derewên Siyonîstan.
Etwan destnîşan kir: “Ji ber vê yekê, em texmîn dikin ku êrîşa Sydneyê gaveke yekem di vê rêyê de ye. Dibe ku em ê di pêşerojê de li dijî civakên Cihû, êrîşên wek hev bibînin da ku sûcdariya Siyonîstan (Muzlumetî) vejînin û pêvajoya li dijî Cihûstîziyê xurt bikin. Armanc jî kontrolkirin û serketina tam a medyayên civakî, tepisandina azadiya raman û îfadeyê, û girtina hemû platformên dijberî Siyonîstanê ye da ku nehêlin mirov bi xemgîniya dîrokî ya gelê Filistînê re hevxemgînî nîşan bidin.”
Li gorî vê gotarê, piraniya mezin a esîrên Îsraîlî yên ku di bin destê Hamasê de bûn, pesnê helwesta baş a ku di dema dîlgirtinê de hatine dayîn dan. Tu kes ji wan nehatiye îşkencekirin an jî heqaret lê nehatiye kirin; wan ji gardiyên xwe yên ku tevî dorpêçê xwarina xwe bi wan re parve kiribûn, pesn dan. Ev di heman demê de ye ku esîrên jin û mêr ên Ereb û Filistînî di zîndanên Siyonîstan de rastî her cûre îşkenceyên hovane û destdirêjiya zayendî hatine, an ji aliyê gardiyan an jî ji aliyê kûçikên wan ve hatine tehdîtkirin. Etwan dibêje ku ev belge ji aliyê rêxistinên Cihû, Filistînî û navneteweyî ve hatine belge kirin.
Etwan wiha got: “Ev cudahiya exlaq û baweriya me bi wan e. Yên ku kûçikên perwerdekirî berdidin da ku esîrên Filistînî biqelînin, û yên ku ji kuştin û birçî hiştina 40,000 zarok û malbatên wan heta ber mirinê kêfxweş dibin, bêguman ji bikaranîna çend kesên kirêgirtî ji bo êrîşkirina li ser Cihûyan di cejna wan a li Sydneyê an deverên din ên cîhanê natirsin. Tevgera rejîma Siyonîst di damezrandina koma Yasser Ebu Şebab li Xezzeyê û yên wekî wê li Libnanê, Îranê û hin welatên din vê îdiayê piştrast dike.”
Di dawiyê de, Etwan destnîşan kir ku Netanyahû di bidestxistina armancên hemû şerên xwe yên li Xezeyê, Kiryanga Paşîn, Lubnan, Yemen û Îranê de têk çûye, û niha li hincetan digere da ku wan berdewam bike û xurt bike. Ji ber vê yekê, ne dûr e ku êrîşa Sydneyê yek ji van hincetan be. Netanyahû ji bo vê mebestê berpirsyariya vê êrîşê xiste stûyê Îranê, her çend Îran ev êrîş şermezar kiriye jî.
…………………..
Dawîya Peyam/
