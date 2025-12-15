Leşkerên rejîma sîyonîst bi şaşî yek nîştejê şeroka Israîlî li nîşan girt

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Îro Duşemê medyaya ÎIsraîlî ragihand ku hêzên leşkerî yên rejîma Sîyonîst li stasyona sotemeniyê ya “Kudûmîm” (di navbera Qelqîlye û Nablusê de li Kiryanga Paşîn), li kesekî gule reşandin.
Di destpêkê de, guman dihate kirin ku ew Filistînîyek bû ku dixwest bi çekê destî êrîşekê bike, lê paşê hate eşkerekirin ku armanc koçgerekî îsraîlî bûye. Radyoya îsraîlê piştrast kir ku li nêzîkî Kudûmîm tu êrîşek nebûye û leşkeran bi xeletî gule li koçger kirine, û ew bi giranî birîndar bûye.
Tora 14 ya Îsraîlê ragihand ku kesê birîndar ciwanekî Cihû bû ku pirsên derûnî lê hebûn û bi kêrekê ber bi leşkerên li cihê bûyerê ve nîşan daye, ev yek bû sedema gulebarana leşkeran.
Acil (Serdegirtina) Israîlê jî ragihand ku ev ciwan bo yek ji nexweşxaneyên Israîlê hate veguhestin û rewşa wî xirab e.
Divê bê gotin ku ji roja 7ê Cotmeha 2023an (15ê Çiriya Pêşîn a 1402an) vir ve, artêşa rejîma Sîyonîst operasyonên xwe yên ewlehî û leşkerî li Kiryanga Paşîn zêde kirine. Li gorî îstatîstîkên fermî yên Filistînê, ev êrîş û dagîrkeriyên leşkeran û koçberan bûne sedema şehîdbûna bi kêmanî 1094 Filistîniyan, birîndarbûna dora 11 hezar kesî, û girtina zêdeyî 21 hezar kesan.
