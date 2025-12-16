Rêberê mezin ê Şoreşa Îslamî: Pêwîst e nirxên Berevaniya Pîroz bi awayekî hunermendane ji bo xortan werin ronkirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Hezretê Ayetullah Xamineyî di vê hevdîtinê da yek ji karên giring di rewşa niha da veguhestina vîn û nirxên serdema Berevaniya Pîroz bo nifşa ciwan zanî û got: Xortên îro yên me xortine baş in û tevî derfetên pêşketî ku ji bo veguhestina naveropk û têgihên cûrbicûr bo zihnê wan hene, karîne pênaseya xwe ya dînî biparêzin û divê ev derfet ji bo ronkirin û veguhestina hunermendane ya nirxan bo xortan were bikaranîn.
Rêberê mezin ê Şoreşa Îslamî tevî tekeziya li ser vêya ku veguhestina nirx û vînên serdema Berevaniya Pîroz bo nifşa nû hewcedarî xebata hunermendane û şopandina bêrawestan e, got: Tevî hemî dijwarî û pirsgirêkan, gellek xalên erênî û amadehiyên zêde ji bo meşiyaana di rêya Îslamê û Şoreşê da li welêt hene ku divê werin xortkirin.
Serepeyv
RÊBERÊ MEZIN Ê ŞOREŞA ÎSLAMÎ -HEZRETÊ AYETULLAH XAMINEYÎ
