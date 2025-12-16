Tirkiye: Niha karê me li Sûriyê dest pê dike, paşvekişîn çi ye?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Wezîrê Derve yê Tirkiyê Hakan Fîdan di vekirina 16emîn Konferansa Balyozên Tirkiyê de li Enqerê axivî û got ku siyaseta Enqerê di 15 salên borî de parastina rûmeta mirovan, aramiya herêmî û şerê li dijî terorîzmê bûye.
"Geşedanên dawî yên li Sûriyê nayê wê wateyê ku pêşniyarên Tirkiyê li welêt bi dawî dibin. Karê me yê sereke li Sûriyê nû dest pê kiriye. Enqerê bawer dike ku derketina holê ya Sûriyeyek aram û bê destwerdana biyanî û terorîzmê ne tenê ji bo gelê Sûriyê girîng e.
"Ev siyaset çarçoveyek berfireh e ji bo misogerkirina ewlehiya domdar, aramiya navxweyî û ewlehiya herêmî, di nav de pêşketinên li Sûriyê û şerê li dijî rêxistinên terorîst li sînorên başûrê Tirkiyê," wî got.
