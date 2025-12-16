Rîwayeta Şêx Huseyîn Ensariyan li ser dilnizmiya ku nayê vegotin Hezretî Îmam Riza (S.X)

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) - ABNA -Çîroka Xweseriya Îmam Riza (S.X) Li Hamama Giştî ya Neyshaburê
Li gorî gotinên Şêx Huseyîn Ensarîyan, mamosteyê Hawzaya Zanistî:
1. Derketina Îmam di Sibehekê de:
Îmam Riza (S.X) carekê, pir zû di sibehê de, piştî nimêja şevê (Şeb) û nimêja berbangê (Berbang), berî ku roj derkeve, ket hundirê hamama giştî ya bajarê Neyshaburê.
2. Hatina Ziyaretvanê Pîr:
Di heman demê de, pîremerekî zîyaretvan (ziyaretker) ku bi piyave û bi toz û xwelî ji rêwîtiyê hatibû Neyshaburê, biryar da ku berî ku xwe bigihîne hezkiriyê xwe (Îmam), divê xwe paqij bike û çû hamamê.
3. Xizmeta Bi Dilovanî:
Pîremêr, ku Îmam nas nedikir, ji wî xwest ku li pişta wî destmalekê (kîse) bikişîne. Îmam Riza (S.X) bi herî zêde xweseriyê ev daxwaz qebûl kir û bi hezkirineke bêhempa dest bi xizmeta wî kir.
4. Vekişîna Rastiyê:
Dema ku roj derket û kesên din ketin hamamê, kesên din ên amade tên dîtin ku rêz digirin û hurmeteke taybet ji wî kesî re nîşan didin. Piştî pirsîna wî pîremêrî, ew fêr bû ku ew kesê ku li pişta wî destmal kişand Îmam Riza (S.X) ye.
5. Gotinên Îmam (Xweseriya Dawî):
Dema ku pîremêr ji rastiyê agahdar bû, xwest ku rabe (ji bo ku rêzê nîşan bide), lê Îmam Riza (S.X) got:
“Ez destûrê nadim heta ku ez karî biqedînim.”
Paşê Îmam wiha lê zêde kir:
“Ez nexwest ku tu bi westînî, min dizanî ku tu dê ji bo dîtina min bêyî, min bixwe ji bo dîtina te hatim.”
Ev çîrok mînakê herî baş ê “xweseriya bêhempa” (تواضع وصف ناشدنی) ye, ji ber ku Îmam, her çendî dikarîbû wezîfeyê bide kesekî din, bi dilxwazî ket nav xizmeta fizîkî ya kesekî asayî ku wî nas nedikir.
Hocet-ul Îslam Husên Ensariyan, mamostayê Hewze ilmîye, bi vegotina çîrokek li ser jiyana pratîkî ya Îmam Riza (silav lêbin) nîşanek ji nefsbiçûk, hurmet û hezkirina wî ya bi Ziyaretvanan re vegot.
