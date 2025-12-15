Hevbendiya berpirsên êrîşa bi xwîn a Sîdneyê ya bi DAIŞ'ê re hat eşkerekirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Rapora Fermî: Lêkolîna Têkiliya Bi DAIŞê re di Êrîşa Çekdarî ya Bondi, Sîydney de
Medya Awustralya ragihandine ku Rêveberiya Lêkolînên Ewlekariya Neteweyî ya Awustralya (ASIO) berê li ser têkiliya yek ji berpirsiyarên êrîşa Bondi Beach bi rêxistina DAIŞê lêkolîn kiribû. Lêkolînên ewlehiyê yên li ser vê bûyerê hê jî didomin.
Xulaseya Ragihandinê:
1. Lêkolîna Berê: Televîzyona ABC Australia ragihand ku ASIO salek berê, bi taybetî di sala 2019 (1398) de, li ser Navid Akram (kurê berpirsiyarê êrîşê) lêkolîn kiribû. Ew şikbarê têkiliya nêzîkî bi endamekî DAIŞê yê ku di Tîrmeha 2019an de hatibû girtin û ji bo pilandina kiryarek terorîst li Awustralya hatibû mehkûmkirin, dihat dîtin.
2. Bûyera Êrîşê: Di roja Yekşemê de, bavê 50 salî Sajid Akram û kurê wî yê 24 salî Navid Akram li dijî beşdarên cejna Hanuka li perava navdar a Sîydney agir vekirin. Di encamê de 16 kes hatin kuştin û zêdetirî 40 kes birîndar bûn.
3. Be’eta Bi DAIŞê Re: Pisporên dijî-terorîst bawer dikin ku her du çekdarên ku êrîşa Bondi kirine, bi DAIŞê re be’et kirine (peyman kirine). Her weha, du alayên DAIŞê di otomobîla wan de li peravê hatine dîtin.
4. Rewşa Niha: Mike Burgess, Serokê ASIO, di roja Yekşemê de ragihand: “Yek ji êrîşkeran ji me re dihat zanîn, lê ne wek tehdîdekî tavilê. Divê naha bi awayekî rast lêkolîn bikin ka çi qewimî ye.”
Helwesta Rayedaran:
• Polîsa New South Wales (NSW) ragihand ku ew nikare raporên ABC bi awayekî fermî piştrast bike.
• Rêveberiya Ewlekariya Neteweyî (ASIO) jî destnîşan kir ku ew li ser kesên an lêkolînên berdewam de tu agahiyan nadin.
