Belavkirina Şîa ne projeya Komara Îslamî ye; Sunnîkirin jî divê ne projeyeke neteweyî be

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Hucet-ul-îslam wel-Mûslimîn Hemîd Şehriyarî li hevserokatiya Zanistî ya "Nasîna Cihê Teswîbkirina Mezheban di Şert û Mercên Niha de" ku li saziya Lêkolînên Komeleya Teswîbkirina Mezheban a Îslamî hat lidarxistin, got: "Di warê teswîbkirinê de, me şirove û pênaseyên cihêreng û pirjimar hene. Em bawer dikin ku teswîbkirina mezhebên Îslamî tê wê wateyê ku xwediyên mezhebên Îslamî nêzî hev bibin. Ev tê wê wateyê ku mebesta sereke ji teswîbkirinê yekîtî bi wateya wê ya felsefî nîne ku em di aqîde, fiqh û dîrokê de bibin yek. Lê mezhebên cuda, fiqh û dîrokên cuda hene û şiroveyên cuda yên Quranê dikin û analîzên cuda yên bûyerên Îslamî dikin."
Sekreterê Giştî yê Komeleya Cîhanî ya Nezîkkirina Mezheban a Îslamî wiha domand: "Bi rastî, ne pêwîst e ku mezheb bibin yek. Mînak, niha me heft an heşt mezheb hene, ne pêwîst e hemû bibin yek mezheb. Ji ber vê yekê, teswîbkirin bi wateya 'Yekîtiya Felsefî' nayê qebûlkirin; ev ku em bixwazin hemû yek mezheb bin. Wekî ku me berê jî diyar kir, Şîe-kirin projeya Komara Îslamî nîne, û li gorî me, Sunnî-kirin jî divê bibe projeya tu welatekî, ji ber ku ne pêwîst e em hemû bibin yek mezheb."
Wî berdewam kir: "Yekîtî, yekîtiya civakî, yekîtiya adetî û yekîtiya felsefî dihewîne, ku dibe ku peyva 'Yekîtiya Gotinê' (Ittihad al-Kalima) ji bo şirovekirina vê cure teswîbkirinê baştir be. Yekîtî tê wê wateyê ku em bi hev re yekgirtî, bi hev re girêdayî û li kêleka hev bin û di nav refên yek de rawestin. Em li hemberî projeyên dijmin bibin yek, mîna 'Binyanê Muresas' (Avahiyeke hişk), valahiyên nav xwe veşêrin da ku kes nefikire ku bi nîfaqê me ji hev veqetîne û refa me bişikîne, ku bi xwezayî kontrolkirina cîhana Îslamê ji wan re hêsantir be; ew tiştê ku wan piştî Şerê Cîhanî yê Duyemîn bi Împaratoriya Osmanî kir."
Sekreterê Giştî yê Komeleya Cîhanî ya Nezîkkirina Mezheban a Îslamî destnîşan kir ku sala bê dê çilêmîn Konferansa Navneteweyî ya Yekîtiya Îslamî bê lidarxistin û got: "Ev teswîbkirina çil salî serkeftî bû. Dema em dibêjin teswîbkirin serkeftî bû, ev tê çi wateyê? Ev tê wê wateyê ku me karîbû li Komara Îslamî modelek serketî ji bo yekîtiya Şîe û Sunnî û mezhebên Îslamî yên li kêleka hev pêk bînin. Çil sal e em bi Ehlê Sunnet li Îranê re dijîn û pirsgirêka mezin ku bibe sedema perçebûnê tune ye, lê di dema Şerê Parastinê yê 12 rojî de derket holê ku etnîk û mezhebên cihêreng li kêleka Komara Îslamî rawestiyabûn. Zêdeyî du hezar rûpel fetwa û daxuyanî, xutbeyên nimêja înê yên Ehlê Sunnet di nava Şerê 12 rojî de ji bo piştgirîkirin û parastina Komara Îslamî hatine berhevkirin. Hûn ji vê yekîtiyê zêdetir çi dixwazin? Dijmin êrîş kiriye û dixwaze ji valahiyên civakî sûd werbigire; yek ji valahiyên civakî cudabûna mezhebî ye, lê xwediyên mezheban vê mezinbûna teswîbkirinê nîşan dan û di nava meydanê de bûn, ku ev tiştekî kêfxweş e û bi rastî mirov eciz dike, û ev bi saya Komara Îslamî ye."
Hocet-ul-îslam Şehriyari got: "Dema ez çûbûm ba şehîd Seyîd Hesen Nesrullah, wî gotibû ku yekîtî bi wateya ku em hemû welatên Îslamî bibin yek, ne gengaz e. Di dema Cemal Ebdulnasir de wan bi Suriyan re welatekî ava kirin lê zêde neman û dîsa ji hev veqetiyan. Ev yekîtî îro belkî naxwazî be, ji ber ku niha welatên cuda yên Îslamî hene û em naxwazin bibin yek welat. Lêbelê wî got ku me ji teswîbkirinê jî derbas kir û teswîbkirin projeyek e ku Komara Îslamî karîbû wê bigihîne rastiyê. Çil sal rawestiyan û modelek ji dinyayê re pêşkêş kirin."
Hocet-ul-îslam Şehriyari diyar kir: "Me bi vî awayî got ku li hundirê welatê me Şîe û Sunnî dijîn, beşek Şafiî û beşek jî bi piranî Henefî ne, ku me karîbû li kêleka hev modelek serkeftî ji dinyayê re pêşkêş bikin."
Wî destnîşan kir: "Piştre Seyîd Hesen ji min re got ku ev nazariya 'Yekîtiya Welatên Îslamî' baş e û baştir e ku hûn vê yekê binivîsin, û îro ew wekî pirtûkek piçûk di dest de ye. Ev model, modela Yekîtiya Welatên Îslamî di asta siyasî ya teswîbkirinê de ye ku em çawa dikarin bigihîjin Yekîtiya Welatên Îslamî. Bêguman, em hîn dûr in! Di vê civînê de cara yekem e ku firsetek min ji destê min re hat ku ez teoriyeke nû bi we re parve bikim, ew jî ev e ku gava duyemîn a vê pirtûkê dê çi be."
Sekreterê Giştî yê Komeleya Cîhanî ya Nezîkkirina Mezheban a Îslamî zêde kir: "Di dema lidarxistina konferansên yekîtiyê de, ezmûn nîşan da ku em ji berê ve nêzî çil sal in li ser hevbeşiyan bi hevdu re diaxivin, û ev bû sedema ku em bibin modelek serkeftî. Bi piranî, Quran, Sunneta Pêxember û hezkirina Ehli Beyt sê hêmanên ku di nav hevbeşiyên Şîe û Sunnî de ne. Fexr-er-Razî di pirtûka xwe ya tefsîrê de li ser vê ayeta pîroz "Qul la es'elukum 'elejhi ecran illâl-meveddete fil-qurba" (Bêje: Ez ji we li hemberî vê tiştekî nadwazim, ji bilî hezkirina ji bo ezîzên min) gotineke dirêj û pir ecêb nivîsiye. Dibêje: 'Her kesek bimire û li ser hezkirina Pêxember û malbata Pêxember be, şehîd dimire.' Nêzîkî bîst hevok li ser vê ayetê dubare dike."
Hocet-ul-îslam Şehriyari îtiraf kir: "Rêberê Mezin ê Şoreşê got ku sedema ku em li ser yekîtiyê israr dikin û dubare dikin ev e ku dijmin israr û dubare dike. Ji ber vê yekê, dubarekirin ne xelet e. Dibe ku kesekî bêje ku hûn di konferansan de dubare dikin û bi israr ayeta pîroz 'Û bi hev re bigirin berê xwe li têla Xwedê û perçebin nebin' (V'atesimu bihablillahi cemian we la teferreku...) dubare dikin. Ew ku mirov li ser mezhebê xwe dest bi pevçûnê bike û kiryarên nebaş bike, kiryareke nebaş e. Ji ber vê yekê, divê em hevbeşiyên xwe dubare bikin da ku her kes bizanibe ku em gelek hevbeşiyên hev hene."
Wî berdewam kir: "Îro ez dixwazim li ser pirsgirêkan li kêleka hevbeşiyên ku em hene biaxivim. Ma ji bo vê pirsgirêkê em dikarin çareseriyan bibînin an na? Ew jî cudahiyên di navbera mezheban de ne; yanî em ji hevbeşiyan pêve, cudahiyên me hene. Ev cudahî bêguman di Quran, bingeha pêxembertiya Pêxember û hezkirina Ehli Beyt de nîne, lê cudahî xwezaya mirov e. Ez bawer im qonaxa duyemîn a teswîbkirinê an projeya çil salî ya duyemîn a teswîbkirinê, axaftin li ser cudahiyan e, ji ber ku îro bi awayekî xemgîn pir ji 20 sal berê cuda ye, ji ber ku torên civakî ku di destê mirovan de ne, her civîneke taybet kiriye civîneke giştî."
Sekreterê Giştî yê Komeleya Cîhanî ya Nezîkkirina Mezheban a Îslamî got: "Komeleya Cîhanî ya Teswîbkirina Mezheban bi wan kesên ku nêzî çil sal e mijûl in, di modela neteweyî de mîna Şerê Parastinê yê 12 rojî û her wiha li qada navneteweyî serketî bûye. Em çawa karîbûn gotarên tekfîrê (ji dîn derxistinê) veguherînin gotarên teswîbkirinê? Di vê navberê de, her çend şiroveyên Quranî û dîrokî di navbera Ehlê Sunnet û Şîeyê de cudahî hebin jî, lê awayên bersivdana van cudahiyan wiha ne. Rêbaza yekem ev e ku em cudahiyan veşêrin, ango dest bi veşartina tiştê ku em pê bawer in bikin da ku pevçûn dernekeve. Ev avantajên xwe hene; dema mirov tiştekî vedişêre, bingeha fitneyê çêdibe."
Wî destnîşan kir: "Dema ku medyayên ragihandinê pêş nexistibûn, veşartin ne hewce bû, lê îro medyayên ragihandinê berfireh bûne û kêmasiya vê berfirehbûnê ev e ku rastiya veşartinê eşkere dibe. Yanî, heger tu teqiye (li xwe veşêrî) bikî, mirov ji te re derewan tawanbar dikin. Wê demê her tiştê ku em teqiye bikin, piştî wê baweriya bi pergala Şîeyê xira dibe. Ji ber vê yekê, ne hewce ye ku li ser mijarên ku dibin sedema aloziyan biaxifin, ji ber berfirehbûna medyayê, torên civakî û projeyên pir bi hêz ên dijmin û sêwirana wan." "Lê bersiva duyemîn ev e ku em cudahiyan paşguh bikin, ango em wan venaşêrin lê bêdeng dimînin. Feydeya wê ev e ku pêşî li dijminatiyê tê girtin. Niha ku dijmin amade ye û li hemberî me ye, ne guncav e ku em li ser van mijaran biaxivin. Rewş bi vî awayî ye ku qada medya destûr nade ku em her tiştî bêjin, ji nişka ve tiştekî rast û neheq tevlihev dibe û encamek nexwazî derdikeve."
Hocet-ul-îslam Şehriyari ragihand: "Îro divê em rêyek din hilbijêrin; rêyek ku ne li dijî hilweşandinê be. Bi qasî hewcedariyê em ê li ser cudahiyan biaxivin. Dibe ku di mezheba Şîeyê de ev fikir hebe ku kesekî Sunnî be, ehvalê Ehli Beyt nîne; ev fikir şaş e. Heger armanc ji bo afirandina dijminatî û fitneyê be, û di xizmeta projeya Amerîkî de ji bo belavkirina cudaxwaziyê be, ev hevdîtin nayê pêşniyarkirin. Ew gotûbêj ku dibe sedema şer di navbera Mislimanan, teror, tekfîr û heqareta pîroztiyan de, heram e, ji ber ku afirandina dijminatî û fitneya mezhebî projeya dijmin e. Ji ber vê yekê, dema em li ser şaristaniya nû ya Îslamî diaxivin, divê em li bandora gotinên xwe û her weha li ser neketina nav projeyên dijmin hayîdar bin."
Sekreterê Giştî yê Komeleya Cîhanî ya Teswîbkirina Mezheban a Îslamî zêde kir: "Divê em li ser cudahiyan biaxivin, ne bi mebesta dijminatî û fitneyê, ne jî bi mebesta zorê an jî Şîe-kirin an Sunnî-kirin, lê bi mebesta rêveberiya cudahiyan. Divê em gotara aştiyê pêşniyar bikin û li hemberî şer, gotara dijî tekfîr û terorê belav bikin. Ji ber vê yekê, ev dikare bibe projeya pêşeroja teswîbkirinê, û divê em gotara rastiyê xurt bikin, ji ber ku di van çil salan de, ger dijmin cudahî, nîfaq û tekfîr ava kiribe, ew ji ber nebûna zanîna gel bûye."
Hocet-ul-îslam Şehriyari di dawiyê de tekez kir: "Bi baldarî li ber çavê berfirehbûna medyayê û torên civakî, divê em bi awayekî nerm, bi seqam û bi bandor li ser cudahiyan biaxivin û bi rêbaza aştiyane li xurtkirina gotara rastiyê bixebitin, da ku ew nikaribin li ser torên civakî îstîsnayên neheq ji bo Şîe an Sunnî binivîsin. Ji ber vê yekê, armanca me ji ravekirina cudahiyan ev e ku em tiştê ku bi rastî wisa difikirin û rast dibînin, bêyî ku bibe sedema pevçûnê, rave bikin."
