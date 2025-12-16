Barzanî u Balyozê Îranê derbara pêkanîna hikûmeta nû ya Iraqê da civîyan

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Li gorî daxûyanîya Nivîsgeha Serokwezîrtîya Herêma Kurdistana Iraqê, Mesrûr Barzanî û Mihemed- Kazim Alêsadiq di vê civînê da rêyên xurtkirina peywendîyên dualî û alûgurên qada sîyaseta Iraqê ya piştî hilbijartina parlimana vî welatî u demajoya gotûbêjên alîyên sîyasî ji bo pêkanîna hikûmeta nû ya federal hilkolandin.
KOMARA ÎSLAMÎ YA ÎRANÊ-HEWLER- HEVDÎTIN- MESRÛR BARZANÎ
16 December 2025 - 22:42
Serokwezîrê Herêma Kurdistana Iraqê u Balyozê Îranê yê Bexdayê derbara rêyên xurtkirina peywendîyên dualî û alûgurên qada sîyaseta Iraqê ya piştî hilbijartina parlimana vî welatî da gotûbêj kirin.
