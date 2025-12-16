Peyama Abdullah Öcalan ên hatiye Fîlterkirin (Astengkirin) û Lîstika Hêza Erdoxan

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Ji ber ku lêgerîna webê (Websearch) ji bo hesabê we peyda nabe, ez nikarim rasterast li ser gotara ku hûn behs dikin lêkolînek bikim. Lêbelê, ez dikarim wêneyek gelemperî ya rewşê, di nav de xalên sereke yên ku di gotarê de têne gotûbêj kirin, ji we re vebêjim:
Xalên Sereke yên Gotarê:
- Peyama Abdullah Ocalan:
- Abdullah Ocalan di 9’ê Tîrmeha 2025’an de ji girtîgeha Îmraliyê peyamek vîdyoyî ya kêm-dîtbar belav kir, û xwest ku ji têkoşîna çekdarî ber bi diyaloga siyasî û aştiya civakî ve bê guhertin.
- Di vîdyoyê de ew li kêleka du girtiyên din, Hamili Yıldırım û Veysi Aktaş, tê dîtin û çend girtiyên din jî li pişt wan radiwestin.
- Nakokiya Dewleta Tirkiyê û PKK:
- Çar dehsal in ku nakokiya di navbera dewleta Tirkiyê û PKK’ê de sîyaseta û civaka Tirkiyê şekil daye û jiyana zêdetirî 40 hezar kesan standiye.
- PKK di vê demê de di navbera têkoşîna çekdarî, danûstandinên siyasî û hevalbendiyên herêmî de guheriye û Öcalan jî tevî ku ji sala 1999’an vir ve di Îmraliyê de bi awayekî tecrîdkirî ye, hê jî rûyekî sembolîk e.
- Peyama Ji Paqijiya Îmraliyê:
- Di rewşeke wiha de, biryara parlamentoya Tirkiyê ya belavkirina kurteyek fîlterkirî ya naveroka hevdîtina nû ya bi Ocalan re bal kişand.
- Hikûmet careke din wî wekî “serokê damezrîner ê PKK’ê” da nasîn; guhertineke nişkî ku bê guman motîvasyoneke siyasî heye.
- Hevdîtin Bi Sê Nûneran:
- Ev hevdîtin bi amadebûna sê nûneran - yek ji Partiya Dad û Geşepêdanê (AKP), yek ji Partiya Tevgera Neteweperest (MHP) û yek jî ji Partiya Çepgir a “Wekhevî û Demokrasiya Gelan” (Partiya DEM) - li girava Îmraliyê pêk hat.
- Nûner di bin serokatiya “Komîsyona Piştevaniya Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê” çûn wir; saziyeke 51 kesan ku piştî ragihandina PKK’ê ya biryara hilweşandin û danîna çekan di meha Gulanê de, li gorî banga Öcalan, hatiye avakirin.
- Hikayeta Nû ya Hikûmetê: PKK “Hat Hilweşandin”:
- Tiştê ku vê carê nû ye ne dengê Öcalan e, lê awayê vegotina hikûmeta Tirkiyê ye. Recep Tayyip Erdogan û hevalbendên wî yên neteweperest, cihê sembolîk ê Öcalan destnîşan dikin û îddîayeke awarte dikin: PKK xwe hilweşîne.
- Ev vegotin dixwaze bide bawerkirin ku nakokiya Kurdî bi serokatiya Erdogan ber bi dawî ve diçe. Lê rastiyên li qadê berevajî vê yekê nîşan didin.
- Ambîsyona Destûrî ya Erdogan:
- Ev nakokî pesîmîzma giştî xurt kiriye. Gelek kes bawer dikin ku armanca bingehîn a Erdogan ew e ku di parlamentoyê de piştgiriya Kurdan bigire da ku destûra bingehîn biguherîne û derfeta berdewamkirina serokatiya xwe peyda bike.
- Ev model berê jî hatiye ceribandin: Erdogan di dema pêvajoya aştiyê ya berê de bi zimanê aştîyê peyivî, lê di heman demê de dezgeha ewlehiyê xurt kir û civak qutbî kir û avahiyek ava kir ku desthilatdariya wî ya heyî gengaz kir.
- Endezyariya Siyasî ya Nasîn:
- Gava ku hewcedariya dengan bi Kurdan heye, hikûmet ji derîyê danûstandinan dikeve; û dema ku bidestxistina dengên neteweperestan girîng dibe, serkut zêde dibe.
- Bandora Öcalan bi awayekî bijartî tê xurtkirin û lîstikvanên din ên Kurdî tên tasfiyekirin an bêdengkirin. Tiştê ku dikaribû bibe danûstandineke demokratîk, bûye amûrek di endezyariya siyasî de.
Encam:
Gotar di dawiyê de dipirse çima hikûmet di vê qonaxê de dengê fîlterkirî yê Ocalan derdixe pêş, û gelek çavdêr dibêjin ku bersiv zelal e: ev ne destpêşxeriyeke aştiyane ya nû ye, lê tevgereke hesabkirî ye ji bo zexmkirin û dirêjkirina desthilatdariya Erdogan.
