Du kesên din jî di êrîşên balafirên bêmirov ên Îsraîlê de li ser xaka Lubnanê şehîd bûn

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Wezareta Tenduristiya Libnanê û çavkaniyeke ewlekarî ya vê welatî ragihandin ku şeva borî sêşemê, di encama du êrişên asmanî yên Îsraîlê li ser Libnanê de, du kes bûn şehîd û hejmarek din jî birîndar bûn. Di heman demê de, artêşa Îsraîlê îddîa kir ku wan du endamên Hizbullahê kirine hedef.”
“Wezareta Tenduristiya Libnanê ragihand ku hemwelatiyekî Libnanî di êrîşa balafira bê pîlot a Îsraîlê de li ser otomobîlekê li derdora bajarokê “El-Edisê” (Al-Adaysseh) li navçeya “Merceyun” li başûrê welêt, şehîd bûye.”
“Her wiha, nûçegihanê El-Cezîreyê ragihand ku balafireke bê pîlot a Îsraîlê, êrîşeke asmanî li dijî kamyonekê li bajarokê “Seblîn” (Sbeline) li navçeya “Şûf” (Al-Shouf) li perava Çiyayê Libnanê li navenda welat, pêk anîye.”
“Ajansa Nûçeyan a Neteweyî ya Libnanê ragihand ku ev êrîş bû sedema birîndarbûna çend kesan, bêyî ku jimareke rastîn diyar bike, lê Ajansa Fransî (AFP) ji çavkaniyeke ewlekarî ya Libnanî vegot ku ev êrîş yek şehîd û çar birîndar li pey xwe hiştiye.”
“Li hemberî vê yekê, artêşa Îsraîlê ragihand ku wan du endamên Hizbullahê kirine hedef, ku yekî wan li herêma Et-Taybe li başûrê Libnanê û yê din jî li herêma Seblîn bûye.”
“Ev êrîş di heman demê de tên kirin ku medyayên Îsraîlê ji roja Pêncşema borî ve ragihandine ku plana artêşa Îsraîlê ji bo destpêkirina operasyoneke berfireh li dijî cihên Hizbullahê qediyaye, ger ku hikûmet û artêşa Libnanê heta dawiya vê salê nikaribin pabendiya xwe ya ji bo çêkên rakirina Hizbullahê bi cîh bînin.”
“Zêdebûna van aloziyan çend roj berî lidarxistina civîna nû ya Komîteya Çavdêriya Agirbestê pêk tê, ku biryare di 19’ê Kanûna pêşîn de were lidarxistin. Li gorî bernameyê, di vê civînê de dê du sivîlên Libnanî û Îsraîlî jî amade bin, piştî ku di civîna berê de di destpêka vê mehê de, ji bo cara yekemîn danûstandinên rasterast di navbera her du aliyan de pêk hatibûn.”
“Li aliyekî din, Ajansa Nûçeyan a Fermî ya Neteweyî ya Libnanê ragihand ku hêzeke Îsraîlî ketiye nav bajarokê sînorî El-Dahîra (Al-Dhahira) û heta 600 metre ber bi bakurê Xeta Şîn (Blue Line) ve pêşve çûye. Ev hêz tedbîrên vala yên cebilxaneyên ku bi teqemeniyan hatibûn danîn hilgirtine û wan danîne li taxa Es-Sarî, paşê jî paşve vekişiyane.”
“Ev ajansê zêde kir ku ev tevger ji bo zirarxistina niştecihên ku tevî gulebarana rojane û avêtina bombeyên dengî ji aliyê dagîrkeran ve, bi israr vedigerin bajarokê xwe, hatiye kirin. Her wiha hate ragihandin ku yekîneke endezyariyê ya artêşa Libnanê li cihê bûyerê amade bûye û sandoqên lêkolîn kirine.”
“Li gorî vê raporê, keştiyeke şer a Îsraîlî jî şeva borî bi gulebarana qada berfireh, avên herêmî yên Libnanê li ber perava bajarokê Naqûra li başûrê welêt armanc kirine.”
“Ji destpêka dagîrkeriya xwe li Libnanê di Cotmeha 2023’an de, Îsraîlê zêdetirî 4 hezar kes şehîd kirine û dora 17 hezar kesên din jî birîndar kirine. Ev dagîrkerî di Îlona 2024’an de bû şerê tekozin.”
“Her wiha, Îsraîl ji dema destpêka cîbicîkirina peymana agirbestê di 27’ê Mijdara 2024’an de, zêdetirî 4500 car vê peymanê binpê kiriye û bi operasyonên hilweşandin, teqîn û êrîşên hewayî yên hema hema rojane li başûrê Libnanê berdewam dike.”
“Di heman demê de, hêzên Îsraîlî hîna li ser pênc tewzeyên Libnanê yên ku di şerê dawî de dagîr kirine, rawestiyane û her wiha deverên din ên ku bi dehsalan e di bin dagîrkeriya wan de ne, diparêzin.”
