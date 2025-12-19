Nûçeyên herî girîng ên hefteyê yên Îranê

Li gorî nûçeyên Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul Beyt (s.x) – ABNA- Di vê raporê de girîngtirîn nûçeyên girêdayî bi Îranê yên li navxwe û li derve têne pêşkêşkirin; nûçeyên ku rewşa aborî, siyasî, çandî û civakî ya Îranê bi awayekî zelal nîşan didin.
Dawiya gera serokkomarê Îranê bo Tirkmenistan û Kazaxistanê
Serokkomarê Îranê piştî gera fermî ya sê-rojî bo Kazaxistan û Tirkmenistanê, êvarê roja Înê vegeriya Tehranê.
Mesûd Pezeşkîyan di nav gera xwe ya bo Tirkmenistanê de beşdarî “Kongreya Navneteweyî ya Aştî û Baweriyê” bû û di wê civînê de bi gelek rêberên herêmê re hevdîtin û gotûbêj kir.
Girtina keştiyeke neftê ya biyaniyê bi 6 milyon lîter sotemeniya qaçax
Berpirsên Îranê ragihandin ku li Deryaya Omanê dest bi ser keştiyeke neftê ya biyaniyê ya ku 6 milyon lîter gazolê qaçax hilgirtibû, girtine.
Ev operasyon ji bo têkoşîna li dijî torên qaçaxê yên sotemeniya li herêmê hat kirin û di keştiya hatî girtin de 18 endamên personelê yên Hindî, Srîlankayî û Bangladeşî hebûn.
Rêvebirina sêyem a Koma Lêkolînan a Îran û Çinê li Tehranê
Sêyemîn kola “Koma Lêkolînan a Îran û Çinê” roja Şemiyê li Navenda Lêkolînên Siyasî û Navneteweyî ya Wezareta Derve ya Îranê li Tehranê hate rêvebirin.
Zhong Peiwu, balyozê Çinê, di civînê de bi amadebûna Seîd Xetîbzadê, cîgirê wezîrê derve yê Îranê, girîngiya têkiliyên “kökdar, kevnar û dîrokî” yên navbera Îran û Çinê anî ziman û got ku her du welat bi domdarî têkiliyên xwe yên sax û bi aramî parastine.
Gera berpirsê bilind yê Etiyopyayê bo Îranê
Tagese Chaffo, serokê parlamentoya Etiyopyayê, vê hefteyê serdana Îranê kir û bi berpirsên bilind yên Îranê re, di nav wan de Mesûd Pezeşkîyan, serokkomar, û Abbas Eraqçî, wezîrê derve, hevdîtin û gotûbêj kir.
Her weha ew di konfêransa çapemenî ya hevbeş de bi Mohammadbaqir Qalîbaf, hevtaya xwe ya Îranî, beşdar bû.
Tehran mêvandarê civînekê girîng a herêmî derbarê Afxanistanê bû
Tehran vê hefteyê mêvandarê civînekê bi asta bilind a herêmî bû ku li ser lêkolîna guherînên Afganistanê balê dikir.
Di vê civînê de nûnerên berpirsên karûbarên Afxanistanê ji welatên Pakistan, Tacîkistan, Ozbekistan, Tirkmenistan, Çin û Rûsya beşdar bûn.
Abbas Eraqçî, wezîrê derve yê Îranê, di axaftinekê de di vê civînê de got ku tu çareseriya serherêmî nikare pirsgirêkên Afganistanê çareser bike û welatên cîran aktorên herî asayî ne ji bo çareserkirina pirsgirêk û astengên wê welatê.
Rûnişandana sê destkeftên nû yên nukleerî yên Îranê
Îranê roja Duşemiyê sê destkeftên nû di warê zanist û teknolojiyên nukleerî de rûnişan da.
Di merasîma ku li Navenda Pêşangehên Navneteweyî ya Tehranê bi amadebûna Mohammadreza Arif, cîgirê yekem ê serokkomar, û Mohammad Îslamî, serokê Rêxistina Enerjiya Atomî ya Îranê hate lidarxistin, radyo-darmaniya Galium-58 ji bo wênegirtina melanomaya metastatîk, radyo-darmaniya Lutesyum-77 û cîhaza nîv-otomatik a dermankirina şikestiyên hestî hatin rûnişandan.
Her weha di vê merasîmê de tora neteweyî ya nukleerî ya Îranê jî bi kar hat anîn.
Destnîşankirina fermandarên nû yên Hêza Asmanî û Parastina Asmanî ya Artêşê
Bi pêşniyara fermandarê giştî yê Artêşê û bi biryara Rêberiya Şoreşê a Îranê, Emîr Sertîp Alîreza Îlhami wek fermandarê Qerargha Hevbeş a Parastina Asmanî ya Xatam-ol-Anbiya û Hêza Parastina Asmanî ya Artêşê hate destnîşankirin; her weha Emîr Sertîp Firokefir Behmen Bîhemard wek fermandarê Hêza Asmanî ya Artêşê hate tayînkirin.
Gera cîgirê serokwezîrê Rûsyayê bo Tehranê
Vitaly Savelyev, cîgirê serokwezîrê Rûsyayê, vê hefteyê serdana Tehranê kir û bi Alî Larîcanî, berpirsê bilind ê ewlekariya Îranê, re hevdîtin û gotûbêj kir.
Ev axaftin di çarçoveya peymanên heyî û pêşxistina hevkariyên du-alî de hatin lidarxistin.
Kapsûla zindî ya têgihîştî ya Îranê di nêzîkî havêrtinê de
Serokê Rêxistina Gerdûnê ya Îranê got ku kapsûla zindî ya têgihîştî ya vê rêxistinê gihîştiye qonaxa dawî ya sêwirandin û çêkirinê û biryar e ku di 6 heta 9 mehên bê de bi awayekî ceribandinî û jêrzemînî were şandin bo gerdûnê.
Gera Îraqçî bo Belarûs û Rûsya
Abbas Eraqçî, wezîrê derve yê Îranê, roja Yekşemiyê gihîşt Minsk, paytexta Belarûsê, û bi berpirsên bilind ên wê welatê re hevdîtin û gotûbêj kir.
Piştî bidawîbûna vê gerê û axaftinên kûr û berfireh bi serokkomar, wezîrê derve û berpirsên ewlekariyê yên Belarûsê, Îraqçî roja Sêşemiyê gihîşt Moskowê, paytexta Rûsyayê, û bi Sergey Lavrov, wezîrê derve yê Rûsyayê, û komek ji kesayetiyên siyasî, parlementer û zanistî yên wê welatê re hevdîtin û gotûbêj kir.
Di dawiya van hevdîtinan de, wezîrên derve yên Îran û Rûsya belgeya hevkariyê ya hevbeş a navbera her du welatan îmze kirin.
