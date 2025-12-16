Xwendekarên zanîngeha Îzmîrê komeleyeke kurdî dan destpêkirin; Banga berfirehkirina perwerdeya zimanê kurdî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Kurdpressê, di heman demê de û bi domandina pêvajoya «şerê aşîtîya nû» ku bi navê Rêvîna Aşîtî û Civaka Demokratîk tê nasîn re, mijara nasîn û pejirandina qanûnî ya zimanê Kurdî û perwerdeya bi zimanê dayikî bûye yek ji bingehên girîng a daxwazên civakî di Tirkiyê û herêma Kurdî yên vê welêt de.
Di dema ku ev daxwaz di bajarên cuda de bi dengê bilind tê diafirandin, komyek ji xwendekarên Zanîngeha Katip Çelebi ya Îzmirê bi avakirina «Koma Zanîngeha Katip Çelebî ya Kurdî» gavêkî pratîkî girt di rêya hînbûn û xebitandina zimanê Kurdî de.
Li gor nûça ya Mezopotamya, Firat Demir, yek ji endaman vê civatê, bi nîşandana pêşîna dîrokî ya zimanê Kurdî got ku:
ziman, çand û bîra hevparên gelê Kurd di navadeyên zemanî de di nav jiyana hevpeyvîn û civakî de pêk hatine, û ziman ji destpêkê ne tenê alîkariya ragihandinê, belkî jî derbasker û pargîdêrê bîra hevpar e.
Ew di vê gotinê de jî belav kir: zimanê Kurdî, li ser herçend siyasetên zordarî, inkartin û hevbeşkirinê, karîye bi jiyana xwe bidome. Li gor wê, mayîna vê zimanê ne encama hewldanên kesane ye, lê berhemdê rûmeta hevpar, çêkirina hevbeş û torên yekbûna civakî ye.
Demir di dawiyê de got ku:
Komun tenê cîhê hevsengiya cismî nake, belkî jî cîhê hêzgirtina hisî, çandî û zihnî ye — cîhek e ji bo fikirin, berhemxistin, axaftin û bingehkirina hevpeyman û yekbûna civakî. Çalakiyên xwendekaran di çarçoveya vê civatê de, berdewamiyek in ji vê kevneşopên dîrokî û rûhê hevparî ya Kurdan.
Firat Demîr, bi daxuyaniyê xwe re got ku ew û hevalên wî, wekî nifşeke ciwan, dixwazin di pêvajoya aşîtî û civaka demokratîk de roleyek çalak û çêdikevî bigrin. Wekî wî diyar kir, armanca wan ev e ku daxwazên ciwan û xwendekaran di vê pêvajoyê de çavdêrer û bikar bêhn bibin. Li gor Demîr, ziman, çand û huner ji amûrên bingehîn ên avakirin û pêkanîna iradeya hevpar a herî girîng in, ji ber vê jî ew pergal ku di Zanîngeha Katîb Çelebî de hatî damezrandin, tê nayîn dîtin tenê wek civata akademîk, belkî wek “komela çandîya biçûk” di çarçoveya civaka axlaqî‑siyasî de.
Sedef Poyraz, yekî din ji endamên vê civatê yên nû, şand beşa xwe bi vê gotinê xelas kir:
armanca me ev e ku ciwanên Kurd, bi taybetî xwendekaran, bêhnin ku li ser ziman, çand, dîrok û edebiyata Kurdî bifikirin û lêkolînên xwe bikin. Ew bi nîşandana dorkirina atmosferaya tirsê li salên berê got:
“Di wextanê dawiyê de, xwendin an axaftin bi zimanê dayikî û gotina nasnameya Kurdî di koman an di şaxan de bi tirs û çareseriyê re tê şandin. Zimanê Kurdî bi tenê di nav mala xwe de tê gotin.”
Poyraz lê zêde kir ku niha vê tirsê hinekî kêm bûye, û ew hêvî dikin ku bi hêvî, ev dîwara têrsî bi temamî werine şikestin, û zimanê Kurdî bibe zimanek zanîst, civak û perwerde.
Ew li dawiyê got:
“Em dixwazin xwendekarên din û zarokên me jî ev deng bibihîzin û xwe re civatên xwe avabikin. Divê dengê xwe di torên civakî bilind bikin, û ger hewcedar bibe, em ê alîkariyê bikin — ji rêwerzî û şiyanê heta şandina pirtûkan û çavkaniyên perwerdehî.”
Divê hatî qeyd kirin: bajarê Îzmîr yek ji herêmên Tirkiyê ye ku di nav nava xwe de gelêk Kurdên koçber û malbatên wan dihewîne, û vê yekê dibe sedemek ku çalakiyên wekî Koma Zanîngeha Katîb Çelebî ya Kurdî di vê warê de ji bo dewlemendkirina ziman, çand û hevbûnê pir girîng ben.
