Waşington Post: Amerîka û Îsraîl Îranê dixapînin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Rojnameya Waşington Post ragihand ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Îsraîlê berî êrîşa li ser Îranê di Hezîrana 2025an de, bi armanca xapandina Tehranê, di medyayê de pevçûnek dane destpêkirin.
Li gorî Waşington Post, rojname û medyaya wê demê îdia dikirin ku Washington û Tel Aviv li ser êrîşa li ser Îranê li hev nakin, lê di rastiyê de ev rapor beşek ji komployek hevrêzkirî ya di navbera Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Îsraîlê de bûn da ku Îran baweriya xwe bi danûstandinên navokî bîne.
"Hevkariya leşkerî û îstîxbaratê ya di navbera Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û rejîma Siyonîst de ji ya ku di medyayê de hatiye ragihandin pir berfirehtir e û eşkerekirina vê derewê nîşan dide ka Washington û Tel Aviv çawa zexta nûçe û medyayê birêve dibin da ku siyaseta xwe ya leşkerî li herêmê pêşve bibin," wî got.
………………
Dawiya Peyam
Your Comment