Nûnerê Encûmena Neteweyî li Sûrîyê pêşbînî kir:Heta salê 2026’an, hêvî ye ku bi qasî yek milyon Sûrî vegerin welata xwe

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Gonzalo Vargas Yusa, Nûnerê Komîsyona Bilind a Penaberan a Neteweyên Yekgirtî (UNHCR) li Sûrîyê ragihand ku ji Kanûna 2024’an vir ve, nêzîkî 1.3 milyon penaberên Sûrî vegeriyane welatê xwe. Digel vê yekê, bi qasî du milyon koçberên hundirîn jî vegeriyane bajarên xwe yên eslî. Ev hejmarên li demeke kurt, hejmara giştî ya vegeriyayan digihîne zêdetirî sê milyon kesan.
Yusa diyar kir ku ev hejmar nîşan didin ku tevgereke vegerê ya mezin li welatekî heye ku di encama şerê zêdetirî 14 salan de, binesaziya aborî û xizmetguzariyên wê ziyaneke berfireh dîtiye. Wî tekez kir ku leza vegerê bûye sedema pirsgirêkên mirovî û pêşveçûnek mezin.
Wî zêde kir ku wî û tîmek ji UNHCR’ê di 9’ê Kanûna 2024’an de serdana sînorê Lubnanê kirin û li wir şahidê vegera xweyî ya hezaran Sûriyan piştî gelek salan penabertiyê bûn.
Yusa pêşbînî kir ku di nava sala 2026’an de, dê nêzîkî yek milyon kesên din vegerin, ev tê wê wateyê ku hejmara vegeriyayan di nava du salan de dikare ji çar milyon kesan derbas bike. Wî destnîşan kir ku ev pêşveçûn piştgiriya lezgîn a navneteweyî hewce dike da ku îstiqrara welat were misogerkirin û xirabûna rewşa mirovî were pêşîgirtin.
Di nirxandina wî ya rewşa heyî de, Yusa li ber çavê wêrankariyên berfireh ên mayî ji şer, bawer kir ku Sûrî di qonaxeke veguherîneke tevlihev re derbas dibe ku dê dem bigire û tekez kir ku başbûna aborî û avahî dê tavilê nebe.
Wî got ku vegêrîna gav bi gav a Sûrîyê bo qada navneteweyî piştî salên tecrîdê, guhertineke girîng e, lê piştgiriya aborî ya berçav hewce ye. Wî hêvî xwest ku rakirina mueyîneyan dê bibe alîkar ji bo cezbekirina veberhênanên sektora taybet ji bo piştgiriya hewlên ji nû ve avakirinê.
Yusa eşkere kir ku UNHCR û hevkarên wê, bi taybetî di warê vegerandina belgeyên fermî de, piştgirîya rasterast didin vegeriyayan. Wî got ku zêdetirî çaryekê vegeriyayan bêyî belgeyên sereke ne, wekî karta nasnameyê an jî belgeyên milkîyetê.
Paşnav û Pêşveçûnên Siyasî:
Pêncşema borî, Donald Trump, Serokê Amerîkayê, Qanûna Destûra Parastina Neteweyî ya 2026 îmze kir, ku tê de bejnek ji bo rakirina mueyîneyên li dijî Sûrîyê yên di bin Qanûna Caesar de hebû. Bi vî awayî bi awayekî fermî mueyîne hatin rakirin.
Wezareta Karên Derve ya Sûrîyê roja Înê bi kêfxweşî pêşwazî li vê gavê kir û ew wekî gavek ber bi baştirkirina şert û mercên jiyanî û aborî li welêt dît.
Ew agahiyek nû ye ku mijara wê li ser vegera penaberan û hevkariya navneteweyî ya li Sûrîyê ye.
..............
dawiya peyamê
Tags
Sûriyê
Beşar Esed
hukmê Colani
Şam
Penaberan
Komîseriya Bilind a Penaberan
Your Comment