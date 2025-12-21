  1. Home
Bafil Talebanî li gel Xezalî: Em li ser rêya Mam Celal dimeşin da ku hikûmeteke xizmetkar ava bikin.

21 December 2025 - 22:50
Serokê Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (PUK) di hevdîtina xwe de ligel Sekreterê Giştî yê Tevgera Asa’ib Ahl al-Haqq li ser pergala Iraqê de, li ser pêgîrbûna li pey Rê û Rêbaza Mam Celal (Talabanî) ji bo damezrandina hikûmeteke xizmetguzar li Iraqê, tekez kir.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Bafil Celal Talabanî, Serokê Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê, li Bexdayê bi Qeys Xezalî, Sekreterê Giştî yê Tevgera Asa’ib Ahl al-Haq re hevdîtin û nîqaş kir.

Di vê hevdîtinê de ku Nizar Amîdî, endamê Ofîsa Siyasî ya Yekîtiya Niştimanî Kurdistanê, û Dr. Xalid Şuwanî, Wezîrê Dadê yê Iraqê jî amade bûn, herî dawî guhertin û pêşveçûnên siyasî yên Iraqê hatin gotûbêjkirin.

Bafil Celal Talabanî di vê hevdîtinê de, bi tekezkirina li ser helwestên Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê, got: “Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê li ser bingeha rê û rêbaza Mam Celal ji bo damezrandina hikûmeteke xizmetguzar hewl dide.

