Bafil Talebanî li gel Xezalî: Em li ser rêya Mam Celal dimeşin da ku hikûmeteke xizmetkar ava bikin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Bafil Celal Talabanî, Serokê Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê, li Bexdayê bi Qeys Xezalî, Sekreterê Giştî yê Tevgera Asa’ib Ahl al-Haq re hevdîtin û nîqaş kir.
Di vê hevdîtinê de ku Nizar Amîdî, endamê Ofîsa Siyasî ya Yekîtiya Niştimanî Kurdistanê, û Dr. Xalid Şuwanî, Wezîrê Dadê yê Iraqê jî amade bûn, herî dawî guhertin û pêşveçûnên siyasî yên Iraqê hatin gotûbêjkirin.
Bafil Celal Talabanî di vê hevdîtinê de, bi tekezkirina li ser helwestên Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê, got: “Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê li ser bingeha rê û rêbaza Mam Celal ji bo damezrandina hikûmeteke xizmetguzar hewl dide.”
……………
Dawiya Peyam/
Your Comment