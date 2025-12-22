Di roja dawî ya cejna Hanûka de çêbû;Koçberan êrîşî Mescida (mizgefta)Eqsayê kirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Şêniyên kolonîst sibê îro, roja duşemê, bi piştgirîya hêzên dagirker ên Îsraîlî, li qada Mizgefta El-Aqsayê êrîş anîn.
Çavkaniyên herêmî ragihandin ku dehan şêniyên kolonîst êrîşî mizgeftê kirin û her weha rêûresmên tahrîkkar ên Talmûdî jî bi piştgiriya hêzên dagirker pêk anîn.
Her weha wan di roja heştemîn û dawî ya betlaneya Cihûyan ya Hanûka de, tiştê ku wekî “secdeya epîk” tê nasandin, li hewşên wê pêk anî.
Divê were bibîranîn ku di heşt rojên borî de, piştî bangên komên kolonîst ji bo zêdekirina êrîşê li ser mizgeft û rêxistina meşên tahrîkkar li bajarê kevn ê Orşelîmê, hezarên şêniyên kolonîst êrîşî qada Mizgefta El-Aqsayê kirine.
