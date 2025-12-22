Rizgarkirina zêdetirî 2 hezar welatiyên Efxanistanê ji ber bahoza sînor ji aliyê pasdarên Îranê ve

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Serdozgerê Komarê û Şoreşa Îslamî ya Teybadê Cefer Sedîqî ragihand ku hêzên zêrevan û hêzên ser bi sînorên bakûrê rojhilatê Îranê 2 hezar û 106 welatiyên Efxanistanê yên qaçax ên ku piştî barîna berfê û barîna berfê li ser sînorên hevpar ên Îran û Efxanistanê asê mabûn, rizgar kirin.
Bi gotina Sedîqî, ev kes berî ku bi awayekî neyasayî derbasî nav axa Îranê bibin û li ser rêyên sînorî yên dijwar de hatibûn naskirin û ji ber metirsiya sermayê, xizmetguzariyên pizîşkî, alîkarî û refahê ji wan re dihatin dayîn.
Got jî: piştî pêşkêşkirina alîkariyên mirovî û temamkirina rêkarên yasayî, ev kes radestî rayedarên Efxanistanê hatin kirin.
Dozgerê Taybadê tekezî li ser metirsiya rêyên neyasayî yên sînorî kir û aşkere kir; Sînorên hevpar ên Îran û Efxanistanê ji bo hatina bê destûr ne ewle ne û her derbasbûneke neqanûnî dê bi biryar û yasayî bi wan re were kirin.
