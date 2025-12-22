“Xetereya şerê bi temamî li navbera Kurdan û hikûmeta El-Şera’ bi geşbûnê ye.”

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Bicîanîna nehatî ya lihevkirina meha Adarê di navbera Şam û Hêzên Sûriya Demokratîk (HSD) de, ne tenê kontrola hikûmeta navendî li ser çavkaniyên jiyanî yên bakurê rojhilatê welêt paşve xistiye, lê Ferat kirîye navenda herî bingehîn a ewlekarî li Sûriyê piştî Esed.
Zêdetirî salek piştî ketina rejîma Beşar El-Esed, dirêjtirîn eniya mayî li Sûriyê hê jî li seranserê çemê Feratê radiweste. Rawestandina cîbicîkirina lihevkirina yekkirina hêzên HSD bi artêşa Şamê re, bêewlehî, pevçûnên belavbûyî û bêçareseriya hezaran sivîlan domandine.
Li seranserê Gola Esed û çemê Feratê, eniyek bi sedan kîlometre ji sînorê Tirkiyê heta Iraqê dirêj dibe; xetek ku ji sala borî ve, piştî ketina rêveberiya berê ya Sûriyê di Kanûnê de, bûye yek ji bingehînên ewlekarî yên welêt.
Li aliyê dinê golê, mewziyên Hêzên Sûriya Demokratîk hene; hevpeymaniyek bi serkêşiya Kurdan û bi piştgiriya Amerîkayê ku hêjî di avahiya leşkerî ya hikûmeta navendî de nehatiye yekkirin. Her çend piştî pêşveçûna hêzên nêzîkî hikûmeta nû, ev enî ber bi rojhilat ve hate guheztin jî, lê bi awayekî pratîkî ji holê rabûne nîne.
Beşek mezin ji bakurê rojhilatê Sûriyê — ku piraniya çavkaniyên av û enerjiyê yên welat û saziyên hesas ên wekî Bendava Teşrînê dihewîne — hêjî di kontrola HSD de ne. Li hemberî vê yekê, li herêmên di bin kontrola hikûmetê de, rawestgehên kontrolê di navbera tewr û baxên zeytûnê yên Xefseyê de, sînorê ne-nivîskî yê di navbera her du aliyan de ava kirine.
Di meha Adarê de, Mezlûm Ebdi, fermandarê HSD, û Ehmed El-Şera’, serokê Sûriyê, lihevkirinek îmze kirin ku armanca wê yekkirina hêzên Kurd di avahiyên leşkerî û sivîl ên hikûmeta navendî de heya dawiya sala 2025an bû.
Lêbelê, bi nêzîkbûna tarîxa dawî re, nîşaneya cîbicîkirina pratîkî ya lihevkirinê nayê dîtin. Zehmetiya sereke li ser awayê yekbûnê ye: Şam dixwaze hêzên HSD di yekîneyên artêşa Sûriyê de belav bibin, lê ev hêz li ser parastina yekrêziya yekîneyên xwe israr dikin.
Di vê navberê de, pevçûnên belavbûyî, bi taybetî li dora Bendava Teşrînê, didomin. Yek ji berpirsekî ewlekarî li herêmên di bin kontrola hikûmetê de ji The National re got: “Hema her roj êrîşek çêdibe; me herî zêde du roj berê êrîşeke balafireke bêmirov (drone) kir.”
Hin berpirsên herêmî yên hikûmeta Sûriyê, HSD bi “xirabkarî” û paşxistina bi mebest a cîbicîkirina lihevkirinê tawanbar dikin. Li gorî yek ji van berpirsan: “Heta yek ji sedî ji lihevkirinê nehatiye cîbicîkirin; ew hîn jî benton çêdikin, leşker kom dikin û herêmên me dikin hedef.”
Li hemberî vê yekê, HSD hikûmeta navendî wekî berpirsê zêdebûna êrîşan dibîne. Ev kom hefteya borî ragihand ku du ji hêzên wan di encama teqîna balafira bêmirov a xwekujî de birîndar bûne û israr kir ku mafê “bersivdana rewa” ji bo xwe diparêze.
Tirkiye; Lîstikvanê Biryarder
HSD wekî hevparê sereke yê Amerîkayê di şerê li dijî DAIŞê de tê nasîn û hejmara hêzên wan di navbera 50 û 100 hezar kesî de tê texmîn kirin. Lê Tirkiyê ev hêz wekî beşek ji Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) dibîne; koma ku Enqere ew wekî rêxistineke terorîst dibîne.
Tevî ragihandina hilweşandin û bêçekkirina PKKê di vê salê de, HSD israr dike ku ev biryar hêzên wan nagire. Ev rewş, ji dîtina Enqerê ve, pêvajoya aştiya navxweyî ya Tirkiyê dixîne ber kêşeyan.
Ebdulmelik Şex, cîgirê rêveberê herêma Minbicê, di hevpeyvînekê de bi The National re dibêje: “Çarenûsa hêzên girêdayî PKKê li Sûriyê dikare bibe astengiya sereke ya cîbicîkirina lihevkirinê. Em pabendî biryara hikûmeta navendî ne.”
Di heman demê de, Hakan Fidan, Wezîrê Karên Derve yê Tirkiyê, hişyarî da ku “sebra Enqerê ya li hemberî HSD kêm dibe,” her çend israr kir ku Tirkiyê tercîh dike ku ji çareseriya leşkerî bikar neyîne.
Minbic piştî HSD; Nerazîbûn û Çaverêkirin
Bajarê Minbicê ku di Kanûna sala borî de ji kontrola HSD derket, hêjî nîşanên serweriya berê ya wan hêzên xwe tê de hene; ji dergehên tunelên leşkerî heta tabloyên ku rêyên ber bi herêmên di bin kontrola HSD de hişyar dikin.
Gelek ji niştecîhên herêmên di bin kontrola hikûmetê de, kontrola HSD li ser çavkaniyên xwezayî û israra vê komê li ser cureyekî federalîzmê qebûl nakin. Yek ji niştecîhên nêzî eniyê dibêje: “Yekkirina hêzên Kurd di avahiya hikûmeta navendî de, mijara herî girîng a Sûriyê ya îro ye. Gelê van herêman piştgiriya HSD nake.”
Mesrefa Mirovî ya Bêencamiyê
Bêîstiqrariya domdar, jiyana sivîlan bi awayekî dijwar bandor kiriye. Li gundê Ebûqelqîl, malbatên ku salek berê di dema pevçûnan de penaber bûne, hêjî di şertên demkî de dijîn.
Ezîze El-Selem, 63 salî, ku bi malbata xwe re ji rojhilatê Feratê reviyaye, dibêje: “Revîn ji mirinê çêtir bû.” Zawayê wê, Mihemed Husên, behsa xetereya mecbûriya leşkerî ji aliyê HSD ve dike; mijarek ku saziyên mafên mirovan û Ajansa Penaberan a Yekîtiya Ewropayê jî ew wekî “girtina bi zorê” dibînin.
Birînên Hêjî Vekirî
Li kêleka pevçûnan, êrîşên terorîstî jî sîwana xwe li ser jiyana mirovan dirêj kiriye. Teqîna otomobîla bombekirî ya di Sibata borî de li nêzî Minbicê ku herî kêm 20 kuştî li pey xwe hişt, hêjî ji bîra saxmayiyan derneket. Neciye Ghuwîbî, yek ji birîndarên vê êrîşê, dibêje: “Her carê ez siwarê otomobîlê dibim, hest dikim ku wê biteqe. Ev dîmen heta dawiya jiyanê min bernade.”
Çavê Li Aşitiyê
Tevî hemû van tansiyonan, berpirsên herêmî dibêjin ku ew amade ne bi hêzên Kurd re, ger ew yek bibin, hevkariyê bikin. Kampanyayên herêmî yên ji bo nûkirina dibistan û avahiyên hikûmetê li Minbicê, nîşaneya hewldanek ji bo vegera jiyana normal in.
Di dawiyê de, xwesteka gelek niştecîhên herêmên sînorî sade ye; wekî ku Ezîze El-Selem dibêje: “Ez dixwazim bi dilrehetî bi şev razêm, bêyî ku ji êrîş an guleyan bitirsim.”
