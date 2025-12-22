“Azmûna aştiya Kurdan; Ji Enqere heta Şamê”

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Kovara Amerîkî ya Jacobin,Beşe Yekem.
bi veguhastina qonaxek bativekî ya pêvajoya aştiyê di navbera Tirkiye û Kurdan de ji aliyekî ve, û bi rawestana pêvajoya lihevkirina 10’ê Adara 2025’an di navbera Kurdên Sûriyê û rêveberiya di bin serokatiya Ehmed el-Şer’ de ji aliyê din ve, destnîşan kir: Kurdên Sûriyê pêvajoya aştiyê di navbera Tirkiyeyê û Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) de bi dilxweşî pêşwazî kirine û ew wekî geşedaneke potansiyelî ya biryardar ji bo pêşeroja xwe dibînin. Lê pirsgirêk ev e ku ev pêvajo li ser lihevkirina di navbera Kurdên Sûriyê û Şamê de jî siyekê direj dike û heta Kurdên Sûriyê jî van her duyan ji hev cuda nakin. Hesen Mihemed Elî, Hevserokê Ofîsa Têkiliyên Giştî yên «Meclîsa Demokratîk a Sûriyê» (SDC), dibêje: Heger ev pêvajo bi pêşkeftineke rastîn biqelibiya, «bê şik wê bandoreke erênî li me jî hebe. Ev pêşveçûn dikare gefa Tirkiyeyê kêm bike û asta xetereyên li ser Rojava û Bakurê Rojhilatê Sûriyê nizm bike. Her ku ev pêvajo pêşdetir biçe, ji bo me baştir e.»”
________________________________________
Beşa Duyem
“Lêbelê, pêvajoya aştiyê ne tenê ji ber paşeroja dirêj a pevçûnê, lê her wiha ji ber nêrînên kûr ên li ser vê yekê ku encama dawî divê çî be, pir tevlihev e. Ji dîtina Hesen Mihemed Alî, Tirkiye bi rastî tu rê nîne ji bilî ku bi PKK’ê re biçe rêyeke dîplomatîk, bi taybetî jî ji ber armancên jeopolîtîk ên Enqereyê di warê enerjiyê de. Ew tekez dike ku Tirkiye dixwaze bibe korîdor û navenda veguhastina enerjiyê ji welatên Kendavê yên ji ser Iraq û dibe ku Sûriyeyê; armancek ku bêyî aramî û aştiyê li herêmê nayê bidestxistin. Li gorî gotinên wî: «Ji bo serkeftina van projeyan, divê herêm bê aramî û selametiyê.»”
________________________________________
Beşa Sêyem
“Di heman demê de, danûstandinên di navbera SDC û rêveberiya Şamê de jî bi hêdîka didomin. Tevî vê yekê, Hesen Mihemed Alî ji hin pêşkeftinên erênî di gera dawî ya danûstandinan de agahiyan dide. Li gorî wî, her du aliyan li hev kirine ku «Hêzên Demokratîk a Sûriyê» (SDF) bibin sê leşker an yekîneyên leşkerî yên yekgirtî; yekîneyên ku her yek ji wan avahî û saziyeke cuda diparêze, lê di çarçoveya hêzên dewleta Sûriyeyê de tên yekkirin.”
“Tevî vê yekê, SDC hîna jî li ser pêwîstiya Tevgera Sûriyeyê ber bi cureyekî sîstema ne-navendî (bê-merkezî) israr dike. Eldar Xelîl, yek ji rêberên Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD) ku baskê Sûrî yê rêçikeke nêzî PKK’ê tê hesibandin, dibêje ku Ehmed el-Şer’ di danûstandinan de «heta wê astê pêş ketiye ku gotiye bi ne-navendîbûnê re pirsgirêk nîne, bi şertê ku peyva “ne-navendîbûn” neyê bikaranîn.» Li gorî Xelîl, Şer’ pêşniyar kiriye ku ev model «di pratîkê de were sepandin, lê navê wê yê cuda were hilbijartin.»”
________________________________________
Beşa Çarem
“Li asta navneteweyî, rola Amerîkayê jî tevliheviyê zêdetir kiriye. Hesen Mihemed Alî dibêje ku Tom Barrak, balyozê Amerîkayê li Tirkiyeyê, di danûstandinên di navbera Ehmed el-Şer’ û Mezlûm Ebdî, fermandarê SDF’ê de, de beşdar bûye. Lê belê, helwestên aşkere yên Barrak wêneke hêvîdar ji dîtina Washingtonê ya li ser pêşeroja siyasî ya Sûriyeyê naxe pêş. Wî bi awayekî aşkera gotiye ku ew ne-navendîbûnê wekî bijardeyeke guncav ji bo Sûriyeyê nabîne û bawer dike ku «Monarşiya Xêrxwaz» modela ku li Rojhilata Navîn çêtir dixebite ye; nerînek ku bi daxwazên Kurdan û dîtina dewleteke demokratîk û hevpar li Sûriyeyê nagunce.”
“Tevliheviya pêvajoya aştiyê ya Tirkiye û PKK’ê tenê li hesabên herêmî sînordar nabe. Wekî ku rojnamevanê karûbarên Kurdan, Federik Gërding, destnîşan dike, heta li hundirê Tirkiyeyê jî nêrîneke yekgirtî li ser armanca danûstandinan nîne. Partiyên desthilatdar, ango Partiya Dad û Pêşveçûnê (AKP) û Partiya Çalakiya Neteweyî (MHP), bi gelemperî ji «Tirkiyeyeke bê teror» wekî armanca dawî diaxivin; di heman demê de Partiya Gel a Demokratîk a berê an jî Demokrasî û Weqfkirina Niha (DEM), ku kok li tevgera siyasî ya Kurdan û çepgirên Tirkiyeyê digire, ji pêwîstiya derbaskirina bo «Tirkiyeyeke Demokratîk» diaxive.”
“Berden Ozturk, berdevkê Partiya DEM, tekez dike ku aştiya mayî bêyî naskirina mafên siyasî û çandî yên Kurdan ne mumkun e. Li gorî wî, divê ev maf «were xurtkirin û sazîkirin» û pêvajoya aştiyê pêwîstî bi «tedbîrên qanûnî yên taybetî û berbiçav» heye da ku li ser bingehek zelal, qanûnî û pêbawer were damezrandin.”
“Bi giştî, ya ku ji van pêşketinan derdikeve, hevnasîna kûr a pirsa Kurdan li Tirkiye û Sûriyeyê ye. Çarenûsa pêvajoya aştiyê di navbera Enqere û PKK’ê de ne tenê dê pêşeroja Kurdên Tirkiyeyê, lê herwiha dê hevsengiya hêzê, ewlehî û avahiya siyasî ya Bakurê Rojhilatê Sûriyeyê jî bandor bike; girêdanek ku nîşan dide ku nikare tu ji van dosyayan bi awayekî cuda bê çareserkirin.”
………………….
Dawiya Peyam
Li gorî gotara kovara Amerîkî ya Jacobin, ji ber cudahiya vegotinan li Tirkiyeyê û danûstandinên li ser ne-navendîbûnê li Şamê, doza aştiya Kurdan ketiye qonaxek ku encamên wê ji sînorên neteweyî derbas dibin û dê bibin diyarkerê pergala nû ya herêmê.”
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Kovara Amerîkî ya Jacobin,Beşe Yekem.
Your Comment