“Protestoyên(Xwepêşandana) Mezin ên Yemeniyan di Piştgiriya Quranê û Filîstinê de + Vîdyo”

Li gor nûçeya Ajansa EhlulBayt (S) -ABNA-Îro bi hezaran (milyon) mirovên Yemenê di bersivdana bi heqaretkirina Quranê ya pîroz ji aliyê çend çalakvanên dijî-Îslamê yên Amerîkî ve, û herwiha berdewama êş û azarên gelê Xezzeyê, meş û xwepêşandanek mezin li dar xistin.
Kanalê Televîzyonê El-Mesîre di nûçeyeke bilez de ragihand ku di daxuyaniya dawiya meşa mîlyonî ya li Yemenê ya di piştgiriya Filîstinê de, hate teqezkirin ku Amerîka, Brîtanya û rejîma Siyonîst berpirsiyarê bi heqaretên domdar in ku nefreta wan û dijminatiya wan li dijî Îslamê û Misilmanan nîşan dide.
Di vê daxuyaniyê de, ku bi dirûşma “Banga Giştî û Hareketa Berfireh… di Piştgiriya Quranê û Filîstinê de” hate lidarxistin, hat gotin: “Em pabendbûna xwe ya bi Quranê pîroz teqez dikin û her cure bi heqaret an destdirêjî ji wê re şermezar dikin. Êrîşên nebaş û bi armanc ên domdar ên li dijî Quranê, beşek ji şerê giştî yê rejîma Siyonîst in. Em Amerîka, Brîtanya û rejîma Siyonîst berpirsiyarê bi heqaretên piralî (ji Quranê re) dizanin û ev helwestên nebaş nefreta wan û dijminatiya wan li dijî Îslamê û Misilmanan nîşan didin. Em bang li tevgera Umbeta Îslamî, seferberî û amadebûna wê dikin da ku hêrsa xwe ya dijwar û nerazîbûna xwe ya bi îdîa li dijî vê sûcê pîs û nebaş nîşan bide. Em pabendbûna xwe ya bi îstîqrar û neguhêrbar li piştgiriya gelê Filîstînê û amadebûna xwe ya herî bilind ji bo qonaxa duyemîn a aloziyê bi dijminên xwe re ragihandin. Em bi awayekî qat’î yê herî mezin peymana gaza şermok di dîroka rejîma Siyonîst de, ku bi Misrê re hat îmzekirin, şermezar dikin û em vê peymanê wekî xelat ji bo sûcên vê rejîmê li Xezzeyê dibînin.”
