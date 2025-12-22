Du Stûnên Jibîrkirî yên Edaletê: Hînkirinên Pêxember di Piştgiriya Jin û Yetîm de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Li cîhanê ku her roj statîstîkên dilhej ji zor û bêedelî li dijî jin û yêtîman tên weşandin, bangê herherî Pêxemberê Îslam (s.x.a) ji pêşî çar deh sedsalan re, rêyek çareseriyek giştî û mirovahiyî pêşkêş kiriye: "Xuda li hember du koman lawaz biparêzin: Jin û êtîman." Ev gotina pêxember (s.x.a) a kin, lê tije wate, ne tenha şîretek exlaqî, belkê mîthenameyek qanûnî û civakî ji bo her serdemekê ye ku li ser berpirsiyariya me li hemberê kesên herî bişewate yên civakê dipejirîne.
Şirovekirina Hedisa Pîroz:
Di nav vê yekê de, bangê esmanî yê Pêxemberê Îslam (s) ji pêşî çar deh sedsalan re rêyek çareseriyê ya giştî û mirovahiyî pêşkêş kiriye. Ev gotina pêxember a kin, lê tije wene, ne tenha şîretek exlaqî, belkê mîthenameyek qanûnî û civakî ji bo her serdemekê ye.
Beşa 1: Şirovekirina Hadîsê û Aliyên Wê Ji Dîmena Îslamê:
Ravekirina tevaya gotina "Xuda biparêzin" û girîngiya parêzvanî (teqwa) di nav edaletê civakî de: Gotina "Xuda biparêzin" di vê hadîsê de, tenha ne wateya tirsa ji şapata Xwedê ye, belkê wateya hesteke berpirsiyariya kûr li hember Xwedê û bendeyên wê ye. Parêzvanî, siparek hişk e li hember zorê û zordestiyê, û dilxwaziyek bihêz e ji bo parastina edaletê, hetta di kûçe û kuncên veşartî yên jiyanê de jî.
Wateya "du koman lawaz" û sedema têkîldariya li ser van herdu komên: Pêxemberê Mezin (s) bi zîrekî bêhempa, herdu kom weke "du koman lawaz" nas dikin; kesên di çarçoveyên aborî û civakî de, bi giştî ji desthilatdariya pevxistinê û parastinê kêmtir xwedî ne.
Cîh û rewşa jinan di Îslamê de û berxwedana Pêxember (s) li hember kevneşopiyên çewt yên serdema Cahîlî: Berî Îslamê, jin di gelek civakan de, di nav de li cem erebên Cahilî, ji rewşa xwe ya mirovahî bêpar bû. Lê Îslam bi pêxemberê xwe, şoreşeke mezin di nêrîna li jinê de afirand. Pêxember (s) bi têkîldariya li rêz, mafên malî, mafê xwediyanê û rûmetê mirovahî yê jinê, bingehên civakek edil danîn.
Girîngiya xwedîkirina êtîman û berpirsiyariya civakê li hember êtîman: Êtîman, zarokên bêparastin in ku sîya bavê ji ser sêrê xwe winda kirine. Îslam, berpirsiyariya xwedîkirinê, perwerdekirinê, û piştgirîya hestî û malî ji bo êtîman ne tenha barê malbatê, belkê barê hemû civakê dike.
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِی الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینِ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَی وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ مَن کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا(2)
"Û Xuda bihebandin û tiştekî bi wî re nekin şirîk, û bi dêûbavan re qenciyê bikin; her wisa bi xizmên nêzîk, û bi êtîman, û bi hewcedaran, û bi cîranê nêzîk, û bi cîranê dûr, û bi hevalê nêzîk, û bi rêwiyê rê, û bi koleyên ku dest we ji wan re ye; bi rastî Xuda yê ku xwe bilind dibîne û qure ye, ji wan hez nake." (Ayeta 36, Sura Nisa)
Ev aya pîroz, li kêleka hadîsa Pêxember (s), wêneyek giştî ji berpirsiyariyên civakî yên me pêşkêş dike û bi eşkereyî li ser qenciya li hember êtîman û komên din yên bişewate dipejirîne. Her çend rasterast li jinan derbas nabe jî, wateya berfireh a qenciyê û başiyê di wê de, bi eşkereyî jinan jî digire nav xwe.
Beşa 2: Pirsgirêk û Realîteyên(rastiyên) Îro:
Bi hemû pêşketinên mafên mirovan û dozên wekheviya zayendî, mixabin zor li dijî jinan, cudakarî di hawîrdana kar de, meaşên newekhev, û sînorên civakî, hê jî realîteyeke talş a jiyana milyonên jin li seranserê cîhanê ne. (Bîranîna statîstîkên giştî an îşaretkirina herêmên taybet)
Di gelek civakan de, jin hê jî weke amûrek ji bo reklaman an wekî tabîya mêr tê dîtin, û ev nêrîn, bi fêrkirinên Pêxember (s) de dijberiyeke eşkere ye.
Statîstîkên zarokên kar, zarokên kolanan, û êtîman ên ku li herêmên şerrên şikestî an feqîr ên cîhanê, bêyî gihîştina perwerde û tenduristiya bingehîn dijîn, dilê her mirovî dixeniqînin. Ev zarok, qurbiyên bêguneh ên bêedeliyên civakî û aborî ne.
Kêmasiya serpereşt, ne tenha zirarên madî, belkê lêdanên giyanî û hestî yên kûr jî li êtîman dike ku pêşeroja wan bandor dike.
Beşa 3: Çareserî û Berpirsiyariyên: Riya Rizgarê
Berpirsiyariya şexsî: Her yek ji me, di çembera biçûk a jiyana xwe de, dikare bersiva vê banga Xwedê bide. Rêzgirtin ji dayik, jin, û xwişk, tevlîbûna di alîkariya êtîmanên naskirî de, û piştgirîda rêxistinên xêrxwaziyê, gavên pêşîn û bingehîn di vê rê de ne.
Berpirsiyariya civakî û dewletî: Dewlet û saziyên danûstandinê yên qanûnan, mecbûr in bi danîna qanûnên piştgirî û bicihanîna rast yên wan, mafên jin û êtîman misoger bikin. Afirandina derfetên wekhev, şer li dijî cudakariyê, û bicihanîna pêdiviyên bingehîn ên van herdu koman, erkeke nelêbor e.
Rola saziyên sivîl û medyayan: Rêxistinên gelêrî û xêrxwaziyê, milên bicihanîner ên girîng di vê rê de ne. Her weha, medyayên bi çandçêkirinê, agahdarkirinê û nîşandana pirsgirêkan, dikarin rolek jîyanî di guhertina nêrîna civakê de bilîzin.
Nêrîna Îslamê li ser edalet û piştgirîda kesên lawaz: Îslam, piştgirîya kesên lawaz ne tenha weke kiriyareke xêrxwaziyê, belkê weke mafek ji bona lawaz û erkek ji bona hêzdar dide. Xelata Xwedê û bereket di jiyanê de, encama bicihanîna van fermana Xwedê ye.
Ev hadîs, bi hemû sadeyiya xwe, bîranînerê vê rastiya talş e ku heya dema ku mafên jin û êtîman bi tevahî neyên bicihanîn, em nikarin dozê pêşketin û şaristaniya rastîn bikin.
Tekîldariya dîsa li ser peyama herherî ya hadîsa Pêxember (s.x.a) û pêwîstiya nirxandinê di nirxên mirovahî de: Di cîhana îro de ku teknolojî bi leza serî pêş diçe, carinan nirxên bingehîn ên mirovahî tên jibîrkirin. Ev hadîs, gaziyek e ji bo vegerê mirovahiyê û bîranîna berpirsiyariya me ya hevpar li hember girêkên herî lawaz ên civakê.
Gazîkirina kirinê û guhertina nêrînê: Parêzvanîya Xwedê li hember kesên lawaz, ne tenha erkek olî ye, belkê şîfreya bextiyarî û aramiya şexsî û civakî ye. Ka em bi guhertina nêrîn û kirina xwe, bersiva vê banga herherî ya Pêxember (s) bidin û cîhanek ediltir ji bo hemûyan çêbikin.
Hevokeke dawî ya bihêz û bandorker: Sibeyek çêtir, girêdayî qenciya meya îro ji bo jin û êtîman e.
Pênûs:
Xanim Fîruze Dildarî (Lêkolîner, Şêwirmendê Malbatê, Çalakvanê Medya û Medyaya Civakî)
