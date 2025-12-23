Enstîtûya Pî:Firotina Îradeya Nûneran têkçûnê ye ji bo demokrasiyê li Herêma Kurdistanê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Enstîtûya Pî ragihand:
Di Herêma Kurdistanê de, heke parlaman di sala dawî de hatibû qedexekirin, niha çend hewlên siyasî têne kirin ku armanca wan, ne têkiliyên siyasî, lê firotina rayedaran ji derveyî çarçoveya fraksiyonên wan e. Ev çalakî ji aliyê Enstîtûyê têxistin ku “bi tenê pirsgirêkekî ne-êthîkî siyasî ye.”
Parlaman di hewldana xwe de divê bi têkiliyên siyasî, peyman û gotûbêjê xebitî be, ne bi firotina rayedaran. Li 2ê Kanûna 2024, parlamana Kurdistanê pêşîn civîna yeminê xwe kir, lê ji ber têkçûnên di navbera Partiya Demokrat a Kurdistanê û Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê de, civîn wekî pêwîst bê-encam hatin derxistin û vê rewşê ji zêdetir ji sala yek sal ve berdewam dike. Ev rewş, ji aliyê Enstîtûyê tê dîtin wekî şikandina qanûn, bêhêvîkirina prosesê dengdanê, binêrinîna rayedarên civakî û têkçûna rolê nîşandanê.
Hêza opozîsyonê, ku 32% kursiyên parlamanê li dest xwe hene, divê rolê girîngtir di çêkirina civînên parlamanê û hilbijartina rêxistina rêjeya serokatiyê de bibin. Lê wî hemî nişan nedaye û hîç hewldaneke pratîkî nekir, tenê li benda peymana navbera Yekîtiya Nîştimanî û Partiya Demokratê maye.
Ev çalakî, têkçûnên firotina rayedaran û armanca wan ên siyasî, bi aliyê Enstîtûyê tê xwestin “neyarî etik siyasî” û têkilî bi qanûn û xwedî derfetên giştî nayê qebûlkirin. Rayedar parlamanê ne tenê xwe nişandarek e, lê nişandarek gel e ku wî dengê wanê peyda kir.
Enstîtûya Pî di dawiyê de daxwaz kir ku:
- Parlaman û hukûmeta Herêma Kurdistanê bi qanûn xebitî be
- Hemû şikandina qanûnî raweste
- Çalakîên derveyî çarçoveya qanûnî neyên qebûlkirin
Hêdî-hêdî, heke vê rewşê berdewam bike û hêza partîyan tenê xwedî menfaata xwe bin, dikare parlamana Kurdistanê bi rewşa ne-stabil veşêre û bêhêvî li hêza navneteweyî û navxweyî pêk bîne.
…………
Dawiya Peyam/
Your Comment