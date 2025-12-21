Şeva Yeldayê û Şeva Yekem a Recebê: Simetrîya(Berawirdkirina) Sebra Xwezayê û Şiyarbûna Dil

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Îşev şev li ser rawestînek dirêj radiwestiye. Erd di bin giraniya tarîtiyê de nefesê digire û ezman jî wekî ku biryar daye ku perdeya ronahiyê paştir ji her carî veke. Yelda, şeva herî dirêj a salê, careke din hatiye, şevê ku Îraniyan bi sedsalan e ji ber tirsa tarîtiyê nîşan nakin, lê bi armanca li benda ronahiyê mayînê pîroz dikin. Yelda merasîma sebirê ye; man di nava şevê de bi hêviya sibehê, li kêleka hev rûniştin û bawerkirina ku tu tarîtiyek, her demî nîne.
Lê îşev, şev bi dawiya payîzê sînor nakeve. Li nav vê tarîtiyê, Heyva Rceb jî hêdî hêdî derdikeve; mehek ku di salnameya dil de, destpêka fursatek nû ye ji bo rawestîn, vegerîn û ronahîbûnê. Hevriyakirina Yelda bi şeva yekemîn a meha Rceb re, yekgirtineke watedar diafirîne; mîna ku xwezayî û bawerî bi hev re dest girtine da ku peyamek hevpar ji mirovan re bi bîr bînin: Dawiya şevê, çi li cîhana derve be û çi li cîhana hundirîn, nêzîk e.
Yelda her tim bi berhevkirina malbatan tê bîr kirin; bi pomegranateyên sor, kêlên ku bîra havînê zindî dikin, û xwendina Hafizê ku dilan bi paşerojeke ronî ve girêdidin. Ev şev, ji demên dûr ve, fursetek ji bo bi hev re bûnê ye; ji bo guhdarîkirin, gotin û sebir kirinê. Di kevneşopiya Îranî de, Yaldá şeva serketina ronahiyê li ser tarîtiyê ye, her çend ev serketin hîna bi awayekî temam nehatiye. Yaldá sozê sibehê ye.
“Ewê Recebîyûn” (Evê Rceb)
Meha Rceb jî sozêkî mîna vê tîne; soza ronahiyê, lê li pîvaneke din. Rceb destpêka rêwîtiya giyanî ye; mehek “haram” (pîroz) e ku mirov tê de tê vexwendin ku şûrê pevçûnê binêre, dengan aram bike û ji her carî bêtir bi hundurê xwe guhdar bike. Rceb, meha tobekirinê ye, meha stexfarê ye, mehek e ku dil ji bo Şe’ban û Remezanê amade dike. Heke Yaldá guhertina demsala xwezayê be, Rceb guhertina demsala ruh e.
Hevseynîna van her duyan, îşev dibe şevêkî cuda. Çirayên ku ji bo Yelda tên ronîkirin, dikarin ronahiyek ji rewş û adetê derbas bibin. Maseyên ku bi niyeta şahiyê tên danîn, dikarin bi niyetên nû jî xemilandî bin. Dibe ku gelek kes îşev, li kêleka kenên malbatî û gotûbêjên dirêj, kêliyek bêdeng bibin û di dilê xwe de ji xwe bipirsin: Ez li kîjan şevê mayîm û sibehê min li ku ye?
Yelda me digihîne bermala ronahiya xwezayê û Rceb me ber bi ronahiya dil rêve dibe. Herdu jî behsa sebêr, li bendê mayînê û derbasbûnê dikin. Ne yek ji wan sozekî lezî nade; ne tavê Yaldá tavêr dibe û ne jî dilê mirov di yek şevê de paqij dibe. Lê herdu jî rê nîşan didin. Tenê zanîna ku wê şev bi kurt bibe, bes e ji bo ku berxwedana wê hêsantir bibe.
Di malan de, îşev Qur’an li kêleka Dîwana Hafiz dimîne; şevek e ku Yelda ye, lê dil di bermahiya Rceb de radiwestin. Dema ku gotûbêj kêm dibin û ken aram dibin, bêdengiya nîvşevê rengê xwe diguherîne; bêdengiyek ku tenê bi bîranîn û vîzîyonê ve ne girêdayî ye, lê heta kûrahiya dil diçe. Di vê rawestîna şevê de, duaya istigfar bi nermî li ser lêvan tê gotin. Hevriyakirina Yelda û Rceb bîranîna yekbûna kûr a çand û baweriyê di jiyana Îranî de ye. Dibe ku peyama îşev ev be: Ronahî, ji nava tarîtiyê ji dayik dibe. Çi tarîtiya şevên dirêj ên payîzê be û çi jî reşbûna hundurîn a mirov be.
Yelda ji me re fêr dike ku bisekinin û Rceb ji me re fêr dike ku vegerin. Yek dawiya rêyek xwezayî ye û yê din destpêka rêyek giyanî ye.
Îlham girtin ji Yelda û Rceb di vê wateyê de kom dibe ku di navbera şeva herî dirêj a salê û destpêka meha xwe-perwerdehiyê de, tu valahî nîne; ew şev ku digihîje herî kûrahiya tarîtiyê, rastî li bermala veger û nûbûnê ye.
Yelda fêr dike ku man di şevê de, pêşmergeyek ji derbasbûnê ye û Rceb tîne bîra me ku destpêka guhertinê, ji van rawestên kurt û biryarên hundirîn dest pê dike. Ji ber vê yekê, di navbera dawiya vê şeva dirêj û destpêka rêya xwe-perwerdehiyê de, tu valahî nîne; şev heke bi rastî were dîtin, ew bi xwe pira destpêkê ye.
