“Ax,(Ey delal) hezkirîyê Dayika Fatimê, tu li ku yî?”

لَیْتَ شِعْرِی أَیْنَ اسْتَقَرَّتْ بِكَ النَّوَی بَلْ أَیُّ أَرْضٍ تُقِلُّكَ أَوْ ثَرَی أَ بِرَضْوَی أَوْ غَیْرِهَا أَمْ ذِی طُوًی عَزِیزٌ عَلَیَّ أَنْ أَرَی الْخَلْقَ وَ لا تُرَی وَ لا أَسْمَعَ لَكَ حَسِیسا وَ لا نَجْوَی عَزِیزٌ عَلَیَّ أَنْ تُحِیطَ بِكَ دُونِیَ الْبَلْوَی وَ لا یَنَالَكَ مِنِّی ضَجِیجٌ وَ لا شَکْوَی؛
" Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-"Ka xwedê, heke dizanîbûm mala te li ku ye, da ku zanîbûma kîjan axê tu girtiye, an jî kîjan axek? Ma li çiyayê Rizwayî ye an jî li ciyekî din, yan jî li axa Zî Tuwayî?
Ji min re zehmet e ku ez mirovan dibînim, lê tu nayê dîtin, û ji te dengê berbiçav an jî dua û niyazek nayê bihîstin. Ji min re zehmet e ku tu bêyî min rastî belayekê bêyî û ji min dengê gazî û gilîyek ji te re neyê."
…………………………………..
Têbînî li ser Wergerandinê:
- “ی کاش می دانستم” (Ka xwedê, heke dizanîbûm): Ev vegotin hestek kûr a xwestek û tûrbûna xemgîniyê nîşan dide.
- “کدام زمین تو را برداشته، یا چه خاکی؟” (kîjan axê tu girtiye, an jî kîjan axek?): Li vir “girtin” tê wateya mirin û veşartinê (di axê de).
- “کوه رضوایی” (Çiyayê Rizwayî) û “زمین ذی طوایی” (Axê Zî Tuwayî): Ev herêmên taybetî yên ku di çavkaniya Farisî de hatine behs kirin, bi heman awayî di Kurmancî de jî hatine parastin.
- “صدای محسوسی” (dengê berbiçav): Tê wateya dengê ku bi eşkerahî tê bihîstin.
- “تو را بدون من گرفتاری فرا گیرد” (tu bêyî min rastî belayekê bêyî): Bi awayekî xwezayî hatiye danîn da ku wateya alîkariyê winda neke.
