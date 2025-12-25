Hevserokê Partiya DEM: Kurd li pey aştiyê ne, ne kûrtirkirina pevçûnan

Li gor Hatem Oğulları, qanûna taybet ji bo tevgerê demokratîk, ku bê alîkarî bûyerên leşkerî yên berê li siyaseta fermî vegerînin û heçûnek hezar dosyên dadgehî qediya xwe bigirin, dikare bingeha fermî ya çareserkirina pirsgirêka kurdan be. Hêvî dike jî ku qanûnên zêde ji bo pêxistinê ya demokrasiya Tirkiyê û serdestiya qanûnê bicîh bîne; qanûnên ku divê ji rêya parlamanê derbas bibin û pêvajoya demokratîzasyonê nêzîk bikin.
Ev rêber a Partiya DEM bi binêrîya rastî li ser şêwaza hukûmeta Tirkiyê dibêje ku tecrubeya nîmsed sal a siyaseta ewlehiyê nîşan da ku vê rê ne tenê pirsgirêka kurdan çareser nekir, lê herwisa krîzên herêmî zêde kirin. Li gor wî, guhertinên jîopolitîk ên herêmî hukûmeta Tirkiyê bihîstin ku berdewama binxetên berê nabe û rêya axaftinê neyê qetandin; her çend hesabên siyasî yên rojane hin caran hêsaniyê li vê pêvajoyê dikin.
Hatem Oğulları, bi nîşankirina rawestina tevgerê di navbera Dewleta Sûriyê û Hêzên Demokratîk ên Sûriyê li ser tevgerê, bal dikêşe ser rolê berpirs û rêxistinên herêmî û navneteweyî û dibêje: stabilîtiya domdar li Sûriyê tenê di dema ku cudahetên neteweyî û olî yên welatê, wek kurdan, alawiyan, druzîyan û mesîhiyan, fermî nasnamebûn û mafên wan li qanûna bingehîn hateye piştrastkirin, têk çêdike.
Wî armanca sereke ya Partiya DEM wek çareserkirina aştîyane ya pirsgirêka kurdan û demokratîzasyona Tirkiyê dît, û bawer dike ku çêkirina van du armancan dikare Tirkiyê bibe Cumhuriyeta Demokratîk û rolê wê di ewlehiyê ya Rojavayê Asyayê, Balkan, Qafqaz û dema Deryayê Reş de bêxistinê zêde bike.
Serokê hevpar a DEM, bi temaşe kirina dîtina herêmî, guhertinên herêmî ji Gazze heta Ukrayna bi rastî bi dahatiya pirsgirêka kurdan têkildar dike û dibêje: cîhan di rêya nîzamê ya pirbinketî de tê meşîn; nîzameke ku kurdan, bi hejmara kêmtir a çavkaniyê û ne li navenda hêza giran, divê ji navbera wê bo parastina xweberiya xwe têkoşînin.
Wî bal dikêşe ku Tirkiyê niha ji berê zêdetir li rêya çareserkirina aştîyê bawer dike û Partiya DEM jî ji hewlên Ankara li vê qada piştgirî dike. Li gor wî, kurdan, li dijî gelek aktorên herêmî û cîhanî, ne li benda zêdekirina şiddetê ne, lê li benda çêkirina nîzamê ku li wir Tirk, Erb û gelên biçûk û mezin yên Rojavayê Asyayê dikarin bi hev re bi aşti jiyan bikin.
Hatem Oğulları di dawiyê de, bi nîşankirina faciaya mirovî ya li Xezze, têgihişt ku şer rêyeke çareserkirina krîzên herêmî nîne û di vî şertê de bangê Abdullah Öcalan bo aştî û civata demokratîk girîngiya herî zêde dike. Li gor wî, Öcalan, di demeke kurt de wek nimûneyek aştî li Rojavayê Asyayê tê guhertin û fîkiran wî di derbarên berpirsî û cîhanî tê lêkolîn; bangê wî ku Partiya DEM jî ji wê û ji projeya pêşniyarî ya wî piştgirî dike.
Encam û Xulase
Ev danûstandin nîşan dide ku projeya Kurdî ya mezin, ku ji aliyê Partiya DEM ve tê piştgirîkirin, ew e ku:
1. Mijara Kurdî li Tirkiyeyê bi awayekî siyasî were çareserkirin (bi navgîniya Ocalan û qanûnan).
2. Li Sûriyeyê, lihevhatinên bi Şamê re divê wekî beşek ji çareseriyeke berfirehtir a destûrî be ku mafên hemû etnîkî misoger bike.
3. Hemiyen van pîlana leyistken Amerkana linav kurdande kurd wek parçke kî li her cihî lazim be je istifade dikin.
Banga dawî ya Oğularî: Kurd li pey danîna aştiyê ne, ne kûrtirkirina pevçûnan, ev yek wekî stratejiya sereke ya hemû aliyên girîng ên Kurdî xuya dike ku dixwazin di nava nexşeya siyasî ya nû ya Rojhilata Navîn de cîhê xwe yê qanûnî û siyasî bistînin.
Beşa Cîhanê - Hevserokê Partiya DEM tekez kir: “Em piştgiriyê didin hewldanên Tirkiyeyê ji bo pêşxistina aştiyê, ji ber ku Kurd li pey danîna aştiyê ne, ne kûrtirkirina pevçûnan.”
