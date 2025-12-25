Seyîd Behaeddîn Neqşebendî, Mamosteyê Terîqeta Neqşîbendî li Kurdistan, Îran û Iraqê: Haqîqeta rejîma sihyonistî dijminayetî lidijî misilmanan dike

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (S.X) - ABNA – Pênçemîn Webînara navneteweyî ya Eniya Şerefa Îslamî ya Îranê ya li dijî Rejîma Siyonîst ku di bin çavdêriya Civata Cîhanî ya Qadîmûnê de hat lidarxistin.
Bi nave Xwedaye Dilovan û Dilovîn Dest peka xweberdana xwe bi salawatan liser Pêxember û Alê wî yen hilbijartî û pîroz dihnerim.
Birastî û haqîqet rejîma sihyonistî ji bereva dijminayetî lidijî misilmanan hertim dike ligel ixtîlaf existina navbeyna wanda ligel kûştinaka mazin li ve dema dûmahîyeda me dît bi çave xwe li bûyera xezze çavan liser zarok û afretan be dîfa bon li ber çave dinyaye zindî ev qirîna ha (jenosîd) pekanî û şehîd dikirin.
Pevîsta em hemû misilman bi hevra bibin yek û yekatî dinavbeyna meda çebibê li hemberê ve rejîma siyonîstî.
Anîye Berxwedanê ku li hemberî rejima sihyonîstî hatî giredan ferz û lazima em je beravanîye bikin her wekî Xweda li Qurana Pîroz pe îşare kirîya sihyonîst dijmine Îslameya emjî xwe misilman dizanin rejîma sihyonîstî herkesak xwe misilmanê Haqîqî bizanibe ewjî dijmine wîya û ligel dijminayetî dike ji xeyrî wehabîyan ewjî damezrandinî bi deste waya çûn wehabî Xulam û xizmetkaren wana we bizanibin hîç wextekî ew dijayetî nakin ligel wan.
Pewîsta em ligel hevbin û yekatî li nav meda habê em nehelin zedatir ji ve walaten Îslamî werin werankirin em nehêlin misilmanan zedatir şehîd bikin her wusa izeta Îslame diwedeya ku yekatî dinav meda habe em lihemberî dijminen îslame bi taybetmend rejîma sihyonîstî rawestin.
Li ve demeda em dikarin pe îşaret bikin dest xwûşî bidina Cûmhurîya Îslamê ku liber dijî rejîma sihyonîstî bi alîkarîya misilmana liwan xist li şerê ve dûmahîyeda me hevî heya zedatir ji ve zaroken misilmana neyen kûştin bidestên ve rejîma Xwînrej înşaallah zutir bet roxandin û misilman ji destê sihyonîstan xilas bibin û zedatir axa misilmana nekeve bindestên wada û aramî,werê nav walaten Îslamîda.
……………..
Dawîya peyam/
Your Comment