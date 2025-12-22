Sîyonîst berbûn hev

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Di pevçûnên li Qudsa dagirbûyî da her du alî berbûn hev û hêzên polîs ên Rejîma Sîyonîst 4 kes ji cihûyên Herîdî desteser kirin. Ev gêre u pevçûn piştî wê dest pê bûn û li derdora cîyê bûyerê berfire bûn ku cihûyekî Herîdî ku ji leşkerîya neçarî revî bû, hat girtin . Yaîr Lepîd, serokê neyarên kabîna Rejîma Sîyonîst ji ber karnama kabîna Netanyahu rexne kir u ragihand ku gêreya Herîdîyan li Qudsê nîşan dide ku kabîne u dezgehên emnî yên Rejîma Sîyonîst nekara ne.
