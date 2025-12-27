Kurteya Rewşa Derxistina Pênaseya Fermî ya Îslamofobiyê li Brîtanyayê

Li gorî ajansa nûçeyan Ehl-ûl-Beyt (s.x)– ABNA – Piştî ku nêzîkî 9 sal ji pejirandina têgîna fermî ya antisemitîzmê li Brîtanya derbas bû, hewlên ji bo pejirandina têgîna fermî û wekhev a Îslamofobîyê (nefretê dijî musulmanan) dîsa bi dirêjkirinê re hatine berdewam kirin. Ev di demeke de ye ku Partiya Karker di demê opozîsyonê de ji têgîna 2018‑an ku ji hêla koma parlamenter a çand‑partîyên musulman ên Brîtanya ve hatibû pêşkêş kirin, piştgirî kiribû; têgînek ku piştgirîya sedên endamên îslami, dehên rêxistinên herêmî û piraniya partiyên siyasî wergirtibû.
Piştî serkeftina Partiya Karker di hilbijartinên Hezîran 2024 de, hukûmeta nû ji pozîsyona xwe vegeriya û di Adar 2025 de komîteyek serbest binavkirî bi serokatiya Dominic Grieve, dadwerek navdar, damezrand. Ev komîte hate destnîşan kirin ku têgîna nû ya Îslamofobî an jî «nefretê dijî musulmanan» amadekirî bo pêşniyar kirin û bo weziran berde.
Rapora dawî ya vê komîteyê di destpêka Cotmeh 2025 de ji hêla wan ve hatibû şandin ser hukûmetê, lê heta niha Wezareta Mal, Civak û Hikumeta Herêmî wê belav nekiriye. Li dijî vê rewşê, BBC di 15ê Kanûnê Duyem de guhertoya pêşniyarî ya têgînan belav kir ku, li gorî du endamên komîteyê, rast û bawerbar e. Di vê têgînê de ser şêwazên stereotîpkirinê, rencberkirina neteweyî (racialization) ya musulmanan, têkoşîna têkoşerî û diskrîminasyona endamî li dijî wan tê xuyang kirin; herçiqas li gorî belgeya belavkirî zêdetir ji gotina «Îslamofobî» wekî termê sereke nehate bikaranîn û li gorî belgeyê zêdetir ji «nefretê dijî musulmanan» tê bikar anîn.
Şûra Musulmanên Brîtanya û rêxistinên civakî yên din bi tenêkirina her curekî zaifkirina têgîna pêşniyarî têkildarî kirin, daxwaz kirin ku rapora tevahî ya komîteyê bêyî asteng belav bibe û îzah kirin ku jêbirina têrmên wek rencberkirin dikare şermezarî li dijî tevgerên berxwedanê ya li dijî diskrîminasyonê çêbike.
Di heman demê de, hukûmeta Brîtanya di 17ê Kanûnê Duyem de bernameya neteweyî ya çalakiyên dijî antisemitîzmê belav kir; ev çalakî diviyabû bi bernameyek wekhev bo berxwedanê li dijî Îslamofobîyê were pêk anîn, lê ji ber cudaîtiyên li ser têgîna fermî, wê bernameyê li benda rawestandineke demkî hat û paşerojê wê di tarîka neewle de ye.
