Meha Recebê û Giringîya Xwundina dua

25 December 2025 - 10:11
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (S.X) - ABNA – Duaya Hezretê Pêxemberê Pîroz Mihemed Mistefa (Silavên Xwedê lê bin) dema ku hîva meha Recebê pîroz dibîne:
Bi Erebî:
اللّٰهُمَّ بارِكْ لَنا فِي رَجَبٍ وَ شَعْبانَ، وَ بَلِّغْنا شَهْرَ رَمَضانَ، وَ أَعِنَّا عَلَى الصِّيامِ، وَالْقِيامِ، وَحِفْظِ اللِّسانِ، وَ غَضِّ الْبَصَرِ، وَ لَا تَجْعَلْ حَظَّنا مِنْهُ الْجُوعَ وَالْعَطَشَ.
Ya Xwedê, ji me re di mehên Receb û Şeibanê de bereketa xwe bide, û me bigihîne meha Remezanê, û alîkariya me bike di rojîgirtina Remezanê de, û di rabûna şevê (nimêjê) de, û di parastina ziman de, û di nizm kirina çav de, û para me ji wê (Remezanê) tenê birçîtî û tîbûn neke.
________________________________________
Bira û xwîşkên îmanî, werin em di destpêka meha îbadet û bendetiyê ya Receb El-Murecceb de, vê duaya zanayî ya Pêxemberê Mezin (Silavên Xwedê lê bin) bixwînin û ji bo hemû mirovan jî dua bikin:
Ya Xwedê, rehma xwe li gunehkaran bike û serkeftina tewbe û kirina kiryarên qenc (emelê salih) bide wan;
Ya Xwedê, derfetê îbadet û bendetiyê û gihîştina cîhê razîbûna xwe bide xweparêzan (parêzgaran);
Bi bereketa Silavên li ser Mihemed û malbata Mihemed.Allahûmma Salî Ela Muhammed we Elî Muhammed. 
Hemîd Riza Rizaî
Yekem Receb El-Mureceb, 1447
Yekem, Dî Meha (Çile)

