Mesûd Pizîşkîyan bi malbata şehîdê Mesîhî re civîn kir

Di şevê jidayikbûna Îsa Mesîh (s.x), Dr. Mesûd Pezîşkîyan bi şopî li malbata şehîdê serfiraz, Razmîk Xaçatûryan, ku ji şehîdên civata Mesîhî yên Îranê ne, hat civîn û axaftinê kir.
Di vê civînê ya dilsoz de, ku armanca wî pîroz kirina mertebeya şehîdan, hûrmata sabr, fedakari û berdestî ya malbata wan yên hêja û her weha pîrozbahî ji jidayikbûna Îsa Mesîh (s.x) û sala nûya Mîladi bû, serokê dewlet bîranîna vê şehîdê hêja û rolê bêtengiya hemû tîf û olên îlahî li parastina serbixwe, rûmet û tevliheviyê ya Dewletê Îslamî ya Îranê pîroz kir. Wî jî şehîdên Mesîhî di parastina mîrûvayê de wek rûniştinên zelal ên yekîtiya neteweyî û hevpeyvîna derûnî ya gelê Îranê nîşan da.
Serokê dewlet her weha bi hûrmata sabr û berdestî ya malbata şehîdê Xaçatûryan, rûmet û hêzê îro ya welatê ji fedakariyên şehîdan û berdestî ya malbata wan yên hêja pêwîst dît û ragihand ku pîrozbahî ji wan hêja ne tenê karê berêz û daîmî ya rêveberan a hukûmetê ye, û wî jî hêvî kir ku qet ji şehîdan şermend nebîn.
