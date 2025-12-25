  1. Home
Mesûd Pizîşkîyan bi malbata şehîdê Mesîhî re civîn kir

25 December 2025 - 23:59
News ID: 1766235
Source: https://www.mehrnews.com/
Serokê Dewletê di şevê jidayikbûna Îsa Mesîh (s.x) de, serdana malbata şehîdê Mesîhî, Razmîk Xaçatûryan, kir.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Di şevê jidayikbûna Îsa Mesîh (s.x), Dr. Mesûd Pezîşkîyan bi şopî li malbata şehîdê serfiraz, Razmîk Xaçatûryan, ku ji şehîdên civata Mesîhî yên Îranê ne, hat civîn û axaftinê kir.

Di vê civînê ya dilsoz de, ku armanca wî pîroz kirina mertebeya şehîdan, hûrmata sabr, fedakari û berdestî ya malbata wan yên hêja û her weha pîrozbahî ji jidayikbûna Îsa Mesîh (s.x) û sala nûya Mîladi bû, serokê dewlet bîranîna vê şehîdê hêja û rolê bêtengiya hemû tîf û olên îlahî li parastina serbixwe, rûmet û tevliheviyê ya Dewletê Îslamî ya Îranê pîroz kir. Wî jî şehîdên Mesîhî di parastina mîrûvayê de wek rûniştinên zelal ên yekîtiya neteweyî û hevpeyvîna derûnî ya gelê Îranê nîşan da.

Serokê dewlet her weha bi hûrmata sabr û berdestî ya malbata şehîdê Xaçatûryan, rûmet û hêzê îro ya welatê ji fedakariyên şehîdan û berdestî ya malbata wan yên hêja pêwîst dît û ragihand ku pîrozbahî ji wan hêja ne tenê karê berêz û daîmî ya rêveberan a hukûmetê ye, û wî jî hêvî kir ku qet ji şehîdan şermend nebîn.

