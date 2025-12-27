Sîberoka çîrokên nakok li ser yekbûna hêzên Kurdî di Artêşa Sûriyeyê de

Li gorî ajansa nûçeyan Ehl-ûl-Beyt (s.x)– ABNA – Dema ku dawiya salê nêzîk dibe, lihevhatina di navbera Şamê (Hikûmeta Sûriyeyê) û SDF’ê de li ser yekbûna hêzên SDF’ê di nava artêşê de di bin serokatiya Hey’eta Tehrîr El-Şam de, bi rapora nakok û vedîtinên nû yên medyayê re rû bi rû maye.
1. Vêjeya Demjimêr û Lihevkirina 10’ê Adarê:
- Lihevhatina 10’ê Adarê tenê çarçoveyên giştî yên yekbûnê diyar kir û bi awayekî qesdî ji hûrguliyên bicihanînê dûr ket.
- Ahmet El-Şere’ (Serokê Sûriyeyê) û Hikûmeta Tirkiyeyê israr dikin ku dawiya sala borî wextekî dawî ji bo bicihanîna vê lihevkirinê ye.
- Lêbelê, Mezlûm Ebdî (Fermandarê Giştî yê SDF’ê) bi awayekî zelal got ku ti demjimêrekî diyarkirî ji bo vê pêvajoyê nehatiye danîn.
2. Raporên Dijber û Tekrarkirin:
- Di van rojên dawî de, bi zêdebûna hewldanên dîplomatîk ên Washingtonê ji bo parastina lihevkirina 10’ê Adarê, raporên medyayê jî zêde bûn.
- Sûriye TV (ku li Stembolê ye û ji aliyê Qatarê ve tê piştgirî kirin) raporek belav kir ku îdia dike Şam û SDF, di bin zexta Amerîka, Fransa û Almanyayê de, li ser yekbûna 90,000 hêzên SDF’ê û hêzên Ewlehiyê (Asayîş) di nav wezaretên parastin û karên navxweyî de li hev kirine, û ku dê sê leşker li Reqqa, Dêr-ez-Zor û Hesekê ji SDF’ê re bên veqitandin.
- Lêbelê, çavkaniyên nêzîkî hikûmeta Sûriyeyê ev rapor bi lez tekûz kirin.
3. Şerê Peyaman û Sîgnalkirin:
- Weşandina vê raporê, ku ji aliyê medya ku dijberê SDF’ê ye ve hatiye belavkirin, dibe ku sîgnalek ji bo nakokiyên hundirîn di nav hikûmeta Şamê de be, nemaze nerazîbûna hin kesan li hemberî tawîzên ji ber zexta Amerîkayê.
- Di heman rojê de, SDF’ê bi daxuyaniyan hewl da ku atmosfereke erênî biafirîne, û Mezlûm Ebdî behsa “têgihiştina hevdu” kir, lê hûrgulî veşartin. Lê belê, piştî çend saetan, şêwirmendekî medyayî yê Serokomarê Sûriyeyê SDF’ê bi “nepejirandina” lihevhatina 10’ê Adarê tohmetbar kir.
4. Pêwendiya bi Proseya Aştî ya Tirkiyeyê:
- Dibe ku demjimêra yekbûna SDF’ê wekî pêvajoya aştiyê ya Tirkiyeyê were dirêjkirin. Heger ev yek pêk were, ev yekbûna kûr nîşan dide; wekî din, ev tê wê wateyê ku dosya SDF’ê bi awayekî serbixwe tê meşandin.
5. Hêjayî Rûbirûbûnê:
- Ya ku îro wekî “yekbûna SDF” tê zanîn, di rastiyê de tenê beşek ji nîqaşên berfirehtir li ser sîstema siyasî ya Sûriyeyê piştî Esed e.
- Nakokî li ser daxwaza ji bo dewleteke bêtir laîk û demokratîk an jî dewleteke navendî bi hebûna dînî ya bihêztir e.
- Pirsgirêkên wekî xwe-rêveberî an federalîzm, kontrolkirina çavkaniyên neft û gazê, û çarenûsa dawî ya avahiya fermandariya SDF’ê mijarên tevlihev in ku bi demjimêrên medyayî nayên çareserkirin.
6. Guherîna Helwesta Amerîkayê:
- Çalakiyên meha Kanûnê nîşan didin ku Amerîka, ku berê ji rola “piştgir” dûr diket, niha pozîsyona xwe ji nû ve binav dike. Operasyonên hevpar ên hêzên taybet ên Iraq/Amerîka li Hesekê (bêyî beşdariya rasterast a SDF’ê), êrîşên hewayî yên Amerîkayê, û lihevkirinên nû yên ewlekarî di navbera Şam û aliyên herêmî de, hemî nîşanên guherîna hevsengiyê ne.
Di encamê de, ev mijar ji mezintirîn pirsên Sûriyeyê piştî Esed e, û bicihanîna lihevhatina 10’ê Adarê tenê bi rêya danûstandinên teknîkî yên dirêj û biha mimkun e, ne bi daxuyaniyan.
