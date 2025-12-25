“Mezlûm Ebdi,” Fermandarê Giştî yê SDF: Me bi Şamê re ji bo yekbûna hêzên leşkerî û resmîbûna karmendên rêveberiya xweser li hev kir

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Mezlûm Ebdi, Fermandarê Giştî yê Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê (HSD/SDF), ragihand ku wan bi Hikûmeta Demkora Sûriyeyê re li ser yekkirina hêzên leşkerî bi awayekî ku ji bo berjewendiya gelê wan be, li hev kirine. Her wiha wî tekez kir ku karmendên Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê dê bibin karmendên fermî yên dewleta Sûriyeyê.
Li gorî ajansên nûçeyan ên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê, Mezlûm Ebdi, Fermandarê Giştî yê SDF, di konferansekî çapemeniyê de li ser danûstandinên bi Hikûmeta Demkora Sûriyeyê re got ku di warê hevrêzî û yekbûna hêzên leşkerî de pêşketin hatine bidestxistin, û wiha lê zêde kir: “Me bi Şamê re gihîştine lihevkirineke hevbeş ji bo ku hêzên leşkerî bi awayekî yekgirtî û li gorî berjewendiyên giştî bên yekkirin.”
Mezlûm Ebdi destnîşan kir ku her du aliyan li ser dergehên sînorî û çavkaniyên xwezayî jî gotûbêj kirine û di vî warî de pêşketineke girîng hatiye bidestxistin, û got ku çavkaniyên xwezayî yên hemû Sûriyeyiyan in.
Wî wiha berdewam kir: “Çareseriya dawî li Sûriyeyê divê ne-merkezî (decentralized) be û divê gelê Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê bikaribe herêmên xwe di çarçoveya Destûrê de birêve bibe.”
Mezlûm Ebdi her weha derbarê paşeroja karmendên Rêveberiya Xweser de got ku meaşê hemû karmendan dê bê parastin û tekez kir: “Di paşerojê de, karmendên Rêveberiya Xweser dê bibin karmendên fermî yên dewleta Sûriyeyê.”
Wî herî dawî destnîşan kir ku armanca sereke ya danûstandinan bidestxistina çareseriyeke hiqûqî û giştgîr e ku tevahiya Sûriyeyê vegire, û got ku li ser mijarên bingehîn gelek lihevkirin hene û ew hêvî dikin ku di serdema bê de bigihin hemû lihevkirinan.
Analîza Nivîsê (Tahlîl)
Ev daxuyaniya Mezlûm Ebdi nûçeyeke pir girîng e ku nîşan dide ku danûstandinên di navbera Rêveberiya Xweser (bi pêşengiya HSD/YPG) û hikûmeta navendî ya Sûriyeyê (Şam/Colanî- Hikûmeta Demkora Sûriyeyê) de gihîştine qonaxeke cidî.
Xalên sereke yên danûstandinan ev in:
- Yekbûna Leşkerî (Adgirkirin): HSD soz dide ku hêzên xwe yên leşkerî bi Artêşa Sûriyeyê re bike yek. Ev yekkirin bi şertê “bi awayekî ku ji bo berjewendiya gelê wan be” hatî destnîşankirin. Ev gav, ji aliyê Şamê ve, dikare wekî gavek ji bo desteserkirina herêmên bakur û rojhilatê ji aliyê hêzên hikûmetê ve were dîtin, lê ji aliyê HSD ve wekî şêweyek ji bo bidestxistina meşrûiyeta leşkerî û ewlehiya bêtir tê dîtin.
- Rastîkirina Karmendan: Wergêrkirina karmendên Rêveberiya Xweser bo “karmendên fermî yên dewletê” gavek girîng a siyasî ye. Ev yek hewl dide ku saziyên sivîl ên Rêveberiya Xweser bi strukturên dewleta Sûriyeyê ve girê bide, ku ev yek dikare bandorê li ser xweseriya siyasî ya herêmê bike.
- Çavkaniyên Xwezayî û Dergehên Sînorî: Lihevkirin li ser kontrola çavkaniyên xwezayî (mînak neft û av) û dergehên sînorî, dibe ku yek ji girîngtirîn xalên danûstandinan be, ji ber ku ev deverên sereke yên aborî ne.
- Çareseriya Ne-Merkezî (Decentralization): Ebdi tekezî li ser wê dike ku “çareseriya dawî divê ne-merkezî be” û divê Bakur û Rojhilat bikaribin herêmên xwe “di çarçoveya Destûrê de” birêve bibin. Ev xal nîşan dide ku tevî hevkariya leşkerî û îdarî, HSD hewl dide ku xweseriya siyasî ya hin aliyan ji dest nede, lê ev xweserî divê di nav çerçoveyeke hiqûqî ya dewleta Sûriyeyê de cih bigire.
Encam: Ev danûstandin nîşana cihekişandina HSD ji siyaseta xweseriya bêparastin (independent autonomy) ber bi modela herêmên taybetî yên bi hevkariya hikûmeta navendî ve ye. Serkeftina vê lihevkirinê bi berfirehbûna wê ve girêdayî ye û bi helwesta dawî ya Şamê û herwiha piştgiriya hêzên navneteweyî (bi taybetî Amerîka) ve girêdayî ye.
