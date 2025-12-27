  1. Home
Li Sûriyeyê li dijî Girên Colanî serhildana jinan dest pê kir

27 December 2025 - 22:38
Rojnameyeke Amerîkî li ser serhildana leşkerên berê yên artêşa Sûriyeyê li dijî rejîma Girên Colanî raporek weşandiye.

Li gorî ajansa nûçeyan Ehl-ûl-Beyt (s.x)– ABNA – Rojnameya New York Times, bi îdiaya ku ji Arab 21 hatiye wergirtin, îdia kir ku jeneralên berê yên Sûriyê yên ku niha li Rûsya û Lubnanê dijîn, li dijî rejîma Bilindahiyên Colanî serhildanek leşkerî plan dikin.

Di raporê de hat gotin, "Hilweşîna rejîma Beşar Esed ne tenê pozîsyona fermandarên wê yên leşkerî û ewlehiyê xirab kiriye, lê di heman demê de rê li ber ji nû ve rêxistinkirina wan li derveyî Sûriyê vekiriye da ku rejîma Bilindahiyên Golanê hedef bigirin û hin deveran kontrol bikin."

Serokên navdar ên tora leşkerî fermandarê berê yê Hêzên Taybet ên Sûriyê Suheyl Hesen û serokê berê yê îstîxbarata leşkerî Kemal Hesen di nav xwe de digirin, ku bi xwe 168,000 leşkerên wî li Sûriyê hene û bi hezaran ji wan hîn jî çekdar in.

